Sonic 2, annunciato il titolo ufficiale del film

Paramount Pictures ha annunciato il titolo ufficiale di Sonic 2, il secondo film live action ispirato alla serie di giochi Sega.

Il film si chiamerà Sonic the Hedgehog 2 e in apertura possiamo guardare il video di annuncio, sulle note di un celebre tema musicale del secondo capitolo della serie di videogame.

Il 2 del logo conferma inoltre la presenza di Tails nel film.

Sonic 2 è al momento previsto per l’8 Aprile 2022.

Il sequel dovrebbe ripartire dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo e vedrà la presenza di altri personaggi della serie originale di videogiochi Sega come Tails; Knuckles potrebbe far parte del cast del film e avere la voce di Jason Momoa.

Il cast del primo film, diretto da Jeff Fowler, include Ben Schwartz (voce di Sonic), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik / Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), Tika Sumpter (Maddie Wachowski) e Adam Pally (Wade Whipple).

È blu, è velocissimo e non sa nuotare. Ha gli occhi grandi, le scarpe rosse e alla voce “specie”, sulla sua immaginaria carta d’identità videoludica, c’è un nome preciso: riccio. Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il dr. Robotnik e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo.