Nuove immagini di Obi-Wan Kenobi da Total Film

Si avvicina la data del rilascio dei primi episodi di Obi-Wan Kenobi e la campagna promozionale entra nel vivo, con il rilascio di nuove immagini dal set. L’universo di Star Wars continua ad espandersi sul piccolo schermo con l’imminente arrivo dell’ultima serie spin-off su Disney+. Obi-Wan Kenobi vede Ewan McGregor riprendere il ruolo dell’iconico Jedi, visto l’ultima volta (almeno in live-action) mentre lasciava il piccolo Luke Skywalker su Tatooine alla fine de La vendetta dei Sith.

McGregor ha ereditato il ruolo da Alec Guinness e ha arricchito il personaggio (e la sua barba) nel corso della trilogia prequel. Ma, 17 anni dopo aver indossato la vestaglia per l’ultima volta, McGregor è tornato e non è l’unico volto familiare ad apparire nella nuova serie. La prima foto ufficiale diffusa infatti riguardava il suo ex Padawan diventato nemesi, l’Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen che ritorna nei panni di Darth Vader.

Nella storia di copertina del nuovo numero della rivista Total Film, in uscita il 28 aprile, McGregor, Christensen, il co-protagonista Moses Ingram e la regista Deborah Chow parleranno in modo approfondito degli anni ruggenti dei Jedi e della sua nuova avventura. Inoltre sono state diffuse alcune immagini esclusive dal set di Obi-Wan Kenobi che verranno pubblicate sul numero in questione della rivista.

L’ultima immagine presenta Rupert Friend nei panni del Grande Inquisitore, un cattivo dell’Impero di alto rango che è già noto ai fan di Star Wars Rebels. È solo una delle potenziali minacce per Obi-Wan, insieme a Reva di Moses Ingram, un altro Inquisitore. E, ovviamente, Vader…

Nel frattempo, Obi-Wan terrà d’occhio il giovane Luke Skywalker sul pianeta deserto di Tatooine, e si recherà anche sul pianeta Daiyu, intriso di neon, nella foto sopra. L’eclettico cast di supporto della serie include Kumail Nanjiani, Sung Kang, Maya Erskine e Benny Safdie, oltre a Joel Edgerton e Bonnie Priesse che riprendono i ruoli della trilogia prequel come Owen e Beru Lars.

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi saranno presentati in anteprima su Disney+ venerdì 27 maggio, con gli episodi successivi rilasciati ogni mercoledì.