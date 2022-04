Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 28 aprile: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 28 aprile, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 28 aprile, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini Marvel del 28 aprile 2022

Amazing Spider-Man 84

Spider-Man 793

Autori: Jorge Fornés, Patrick Gleason, Saladin Ahmed

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #82/83

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Continua l’emozionante ciclo di Beyond!

Pat Gleason disegna e, per la prima volta, scrive anche una storia di… Peter Parker?!

Un doppio, inquietante racconto di ambientazione ospedaliera!

Nel frattempo, le Figlie del drago trovano una vecchia conoscenza nelle profondità di Manhattan!

Re Conan 1

Conan il barbaro 15

Autori: Mahmud Asrar, Jason Aaron

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 40

Formato: 17X26

Contiene: King Conan (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Ai nastri di partenza una nuova, selvaggia miniserie bimestrale in cinque numeri!

Una saga dedicata al re di Aquilonia dagli autori di Vita e morte di Conan!

L’ultima battaglia di Conan ai confini del mondo comincia qui!

Pronti per le onde infestate dai vermi?

Savage Avengers 2

A Cena con Victor

Marvel Collection

Autori: Ron Garney, Patch Zircher, Kim Jacinto, Gerry Duggan

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #6/10, Savage Avengers Annual (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712060

17,00 €

Lo stranissimo incontro tra Conan e il Dottor Destino!

Il terribile Kulan Gath non è ancora stato sconfitto e trama nell’ombra per riavere il suo amuleto…

Doctor Strange è pronto a scendere in campo per contrastare l’antico stregone.

Un folle viaggio a colpi di magia e spadoni, tra giungla brasiliana, Latveria e le piramidi egizie!

Thor 1

Il Re Divoratore

Marvel Collection

Autori: Donny Cates, Nic Klein

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Thor (2020) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712084

18,00 €

L’inizio di una nuova leggenda per il Dio del Tuono!

Donny Cates, la superstar della Marvel contemporanea, dà il via al suo ciclo di storie su Thor.

Il principe è diventato re, i Dieci Regni sono in pace e tutta Asgard si prostra al Tonante.

Ma c’è una minaccia cosmica che incombe: l’Inverno Nero sta arrivando!

Miles Morales 1

Straight Out of Brooklyn

Marvel Collection

Autori: Javier Garrón, Saladin Ahmed

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #1/6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712046

17,00 €

Un nuovo inizio per Miles Morales, come sempre diviso tra la sua missione di super eroe e la normale vita di liceale.

Un’avventura con tanto di team-up inedito e sorprendente…

…e la partecipazione speciale di Capitan America!

Spider-Man sembra aver trovato un equilibrio tra affetti e identità: quanto potrà durare?

X-Force 1

Terreno di Caccia

Marvel Deluxe

Autori: Jan Bazaldua, Joshua Cassara, Benjamin Percy

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X27.7

Contiene: X-Force (2019) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712022

32,00 €

Wolverine, Domino, Kid Omega, Bestia, Sage e Jean Grey sono… X-Force!

Anche Krakoa ha bisogno di qualcuno disposto a tutto pur di proteggerla…

…e quando l’impensabile accade sull’isola, i mutanti fondano una nuova X-Force!

Una delle X-serie più entusiasmanti e violente, firmata da Benjamin Percy (Wolverine) e dall’astro nascente Joshua Cassara!

Gamma Flight: Le Radici del Male

Autori: Lan Medina, Crystal Frasier, Al Ewing

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 120

Formato: 17X26

Contiene: Gamma Flight (2021) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712039

13,00 €

Gamma Flight aveva un solo compito: trovare e fermare l’Immortale Hulk. Ma alla resa dei conti il gruppo si è schierato con il Gigante di Giada…

…e ora il mondo intende fargliela pagare!

Puck, l’Uomo Assorbente, Titania, Doc Sasquatch e uno sfigurato Rick Jones sono in fuga da ogni autorità!

Sono dei fuorilegge che traboccano di energia gamma!

Capitan Marvel 27

Autori: Kelly Thompson, Sergio Davila

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Captain Marvel (2019) #35/36

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

La conclusione di L’ultima dei Marvel!

Avengers e Guardiani della Galassia si sono uniti nella battaglia contro Vox Supremo, ma ancora una volta il fato del conflitto è nelle mani di Capitan Marvel.

Messa alle strette, Carol Danvers ha reagito in una maniera che ha lasciato a bocca aperta il suo avversario quanto se stessa!

Come cambierà ora la vita della nostra eroina?

Savage Avengers 29

Autori: Patrick Zircher, Gerry Duggan

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Savage Avengers (2019) #28

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Ultimo numero!

La battaglia contro Kulan Gath ha avuto conseguenze imprevedibili, e per Conan è arrivato il momento di compiere una scelta cruciale.

Rimane un’ultima prova da superare per il Barbaro e per… no, niente spoiler! Anche perché se ve lo dicessimo non ci credereste.

Le avventure dei Savage Avengers finiscono qui, ma il fuoco delle loro gesta arderà in eterno!

Timeless: Il Futuro dell’Universo Marvel…Svelato!

Autori: Jed Mackay, Greg Land, Kev Walker, Mark Bagley

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Timeless (2022) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712268

5,00 €

Kang è tornato… e ci mostra cosa leggeremo nei prossimi mesi!

A spasso nel tempo con uno dei villain più attesi sul grande schermo!

Un trittico di veterani alle matite: Kev “Dr. Strange” Walker, Greg “X-Men” Land e Mark “Ultimate Spider-Man” Bagley!

Inoltre, una pagina finale che vi lascerà a bocca aperta!

Le uscite Panini Comics del 28 aprile 2022

Star Wars 13

Banditi e Ribelli

Star Wars Collection

Autori: Phil Noto, Greg Pak

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2015) #73/75, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828712404

20,00 €

L’ex promesso sposo di Leia sta aiutando la Principessa e Han Solo contro un boss del crimine locale. Ribelli si possono fidare? Luke scoprirà la verità sull’umana sensibile alla Forza che ha incontrato su un remoto pianeta, mentre Chewbacca e C-3PO saranno i campioni di pace e giustizia di un pianeta roccioso. La raccolta conclusiva della prima serie di Star Wars!

Asterix e il Regalo di Cesare

Asterix Collection 24

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Asterix: Le Cadeau de César

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

Cesare, mai a corto di idee, decide di offrire un dono davvero impegnativo: il villaggio dei nostri irriducibili Galli finisce in mano a un povero oste ignaro di ciò che lo aspetta! Quando quest’ultimo vi si stabilisce, scende in lizza per diventare capo al posto di Abraracourcix. Il villaggio è diviso, i migliori amici separati… i Romani avranno finalmente trovato l’arma segreta per sconfiggere i Galli? Uno spassoso episodio con immancabili tête-à-tête armati e… politici!

Star Wars Romanzi – L’Alta Repubblica: la Stella Caduta

Autori: Claudia Gray

Data di uscita: 4 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 368

Formato: 16.5X24

Contiene: Star Wars – The High Republic: The Fallen Star

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828712886

24,00 €

“Guarderemo il Faro Starlight bruciare.” Così dichiara Marchion Ro, la vera mente a capo dei predoni Nihil, mentre si prepara a sferrare il suo attacco più temerario, destinato a estinguere la luce dei Jedi e a consegnare l’età d’oro dell’Alta Repubblica a una fine infuocata. Solo i Jedi Stellan Gios, Elzar Mann e Avar Kriss si frappongono tra i Nihil e il disastro più totale. La cataclismatica conclusione della fase uno dell’Alta Repubblica!

Star Wars 15

STAR WARS SOFTCOVERS 38

Autori: Ramon Rosanas, Raffaele Ienco, Charles Soule, Greg Pak

Data di uscita: 4 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Star Wars (2020) #16, Darth Vader (2020) #15

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Leia, Chewbacca e Lando sono in missione su Jekara per recuperare Han Solo, ma l’arrivo di Darth Vader potrebbe creare più di un problema a loro e all’accorrente Luke. Inoltre, il passato di Ochi di Bestoon, il braccio destro di Vader durante la guerra dei cacciatori di taglie. E per festeggiare lo Star Wars Day del 4 maggio, una copertina variant esclusiva!

Le uscite Panini Disney dal 28 aprile al 4 maggio 2022

Topolino 3465

Variant Napoli Comicon

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13.9X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

In occasione del Salone Internazionale del Fumetto di Napoli – COMICON, arriva una nuova edizione variant di Topolino, disegnata dal partenopeo Blasco Pisapia. Una copertina con plastificazione soft touch e arricchita da embossing e inchiostri lucidi. Da non perdere!

La Bella e la Bestia Complete Color Edition

Autori: Studio Dice, Mallory Reaves

Data di uscita: 28 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 16.8X25.9

Contiene: Disney Manga: Beauty and the Beast – The Belle’s Tale (Full Color), Disney Manga: Beauty and the Beast – The Beast’s Tale (Full Color)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828708735

25,00 €

UN’EDIZIONE DA COLLEZIONE CON CARATTERISTICHE TECNICHE DI PREGIO, COPERTINA TELATA E DETTAGLI IN ORO

La trasposizione a fumetti dell’avventura di una delle principesse Disney più amate in una nuova veste tutta a colori. Un’incantevole fiaba su come il vero amore vada oltre l’apparenza, raccontata nei suoi due volti: dal punto di vista di Belle e da quello della Bestia.

Il Manuale delle Giovani Marmotte 23

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 29 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 14.5X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

5,00 €

Due storie mai ripubblicate dagli anni 90, per i testi di Nino Russo: Le GM: Alvin e la psicologia a rischio, disegnata da Emilio Catellani, e Le GM e la corsa alle concessioni, con i disegni di Luciano Milano. A seguire, una storia di Carl Barks rivisitata dall’olandese Daan Jippes, Le GM e il traditore nascosto, e due grandissimi classici: Paperino e l’invasione turistica, per i testi di Osvaldo Pavese e i disegni di Giuseppe Perego, e la super chicca Paperino e l’esperto del bosco, con la prima apparizione di Paperoga in una storia Disney italiana! Infine, il primo episodio di una grande saga in quattro parti: Le GM in Operazione Alaska! E non mancheranno tanti articoli e servizi dedicati alla natura!

Topolino e il Profondo Blu

+ Gadget Sottomarino

Disney Mix

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 29 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 14X18.6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

10,90 €

Avventure acquatiche in fondo al mare, per Topolino e Pippo! Una speciale shopper contenente un volume + gadget. Il volume raccoglie divertenti storie a tema “marino” (e… sottomarino!), e ripropone ai lettori un gadget molto amato, il mitico Nautilus uscito per la prima volta allegato a Topolino 3355, ispirato al leggendario romanzo di Jules Verne con Pippo nelle vesti di Capitano Nemo!

Paperino 503

Autori: Rodolfo Cimino, AA.VV.

Data di uscita: 30 apr 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,70 €

Continua il mensile dedicato a Paperino, dal nuovo anno in versione “arricchita”, con una bella storia inedita di produzione italiana, una ristampa della serie PIA, ovvero la Paperon Intelligence Agency, e un’avventura “special”, introdotta da un redazionale dedicato. I lettori potranno rileggere la mitica Zio Paperone e le Amazzoni senza Rio, firmata dal Maestro Rodolfo Cimino.