Demon Slayer 3: la reazione dei fan al trailer della nuova stagione

La seconda stagione di Demon Slayer si è conclusa degnamente, confermando ancora una volta il livello incredibile di Ufotable per quanto riguarda le animazioni.

Lo studio di produzione non si ferma e sta già lavorando alla terza stagione della fortunata serie, che vede come protagonista Tanjiro l’ammazzademoni.

Con quasi 8 mesi di distanza dal rilascio ufficiale, Ufotable decide di creare un hype senza pari. Il 16 aprile è stato diffuso un breve trailer che annuncia la terza stagione di Demon Slayer, già attesa ampiamente dai fan. L’uscita è prevista per il 2023.

Nel trailer abbiamo potuto vedere il Pilastro dell’Amore Mitsuri Kanroji e il Pilastro della Nebbia Tokito Muichiro, che accompagneranno Tanjiro, Inosuke e Zenitsu nelle loro avventure. Successivamente a Kyojuro Rengoku e Tengen Uzui, arrivano altri due grandi ammazzademoni.

I nuovi Pilastri hanno ovviamente scatenato la gioia dei fan, soprattutto quelli che li hanno già visti in azione nel manga originale di Koyoharu Gotouge. Tramite Twitter carpiamo che il Pilastro dell’Amore è stato quello più apprezzato, mentre quello della Nebbia ha ricevuto apprezzamenti più freddi.

Introducing… Muichiro Tokito the Mist Hashira Mitsuri Kanroji the Love Hashira two of the strongest character in Demon Slayer #DemonSlayer #kimetsu_no_yaiba pic.twitter.com/pnEaFD7KSV

The new Demon Slayer trailer has me in love – ufotable never disappoints even in trailers

Mitsuri has the most precious smile!!! 💕💕 pic.twitter.com/30Amzbybse

— ♡ Asaki Amber ♡ 🦊🍑 (@asakifox) April 16, 2022