One Piece 1047: arrivano i primi spoiler del nuovo capitolo

One Piece 1047 è ormai alle porte, successivamente ad una pausa dilungata in due settimane. Il fuoco divampato negli scorsi capitoli, insieme alle numerose rivelazioni da parte di Oda, ha segnato una svolta nella saga, che mai come in questo momento ha catturato i lettori.

Il suono dei tamburi ha segnato il risveglio di un frutto leggendario, insieme al ritorno di una figura senza tempo: Joy Boy, che da secoli era ormai sopita.

Ora, è Monkey D. Rufy il liberatore dalla schiavitù e sta lottando ardentemente per rendere finalmente Wano, libera da Kaido.

La lotta è accesa ormai dal capitolo 1000, e anche se la fine è vicina, forse il capitolo 1047 non darà ancora una risposta certa sull’incredibile scontro, ma confezionerà qualche altra vignetta utile ed allo stesso tempo spettacolare.

Nella prima pagina a colori, i pirati di cappello di paglia sono in spiaggia con Momonosuke nella sua forma di drago;

Successivamente assistiamo ad un flashback del castello di Oden in fiamme, con Momonosuke che decide di viaggiare nel futuro;

Rufy sferra l’attacco “Gom Gom no Thunder”;

Kaido conferma ancora una volte che Roger non aveva nessun Frutto del Diavolo . Dice anche che quelle “abilità” non sono necessarie per dominare il mondo;

Orochi è in fiamme ma il chiodo di agalmatolite fuoriesce dal suo corpo, quindi riesce comunque a trasformarsi;

Rufy crea un pugno immenso, addirittura più grande dell’intera isola di Onigashima ;

; Il pirata dice a Momonosuke di prepararsi e difendere l’isola in qualche modo;

Rufy usa il pugno per attaccare Kaido.

Ricordiamo anche che One Piece sarà nuovamente in pausa settimana prossima per via della Golden Week.