One Piece: annunciata la prossima pausa settimanale del manga

One Piece al momento ha suscitato tantissima curiosità tra i fan dopo il capitolo 1044 in cui ha mostrato una nuova forma di Rufy bizzarra ma assolutamente incredibile. Si tratta del Gear Fifth, che il capitolo 1045 comincia a farci vedere nel dettaglio, in termini di potenzialità e di divertimento.

Dopo le pagine di questo capitolo, è chiaro non stare più nella pelle e desiderare scoprire gli sviluppi dell’arco di Wano e dello scontro tra Rufy e Kaido.

Tuttavia è giunto un aggiornamento che non farà felici tutti gli appassionati poiché, come riporta l’account Twitter WSJ_manga, il manga di Oda si prenderà una pausa la settimana successiva. Quindi il numero 20 di Weekly Shonen Jump non presenterà One Piece.

Questa notizia seppur non comunicata da un portale ufficiale, gode di un’ottima reputazione in quanto tutti i rumors e le anticipazioni si sono sempre rivelati puntuali e attendibili.

ONE PIECE will be on break next week in Weekly Shonen Jump Issue #20, resuming in Issue #21/22 with the Lead Color Page. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 6, 2022

Inoltre viene annunciato che il capitolo 1047 avrà delle pagine a colori e rappresenterà la cover di Weekly Shonen Jump nel numero 21/22.

Questo annuncio giunge esattamente dopo l’aggiornamento che vede l’anime tornare sugli schermi dopo l’attacco hacker che ha colpito Toei Animation.

One Piece: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L’edizione italiana è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Inizialmente intitolata All’arrembaggio!, la serie ha avuto diversi cambi di denominazione nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sull’originale One Piece.

Ora è possibile guardare gli episodi dell’anime in contemporanea con il Giappone, sottotitolati, su Crunchyroll.