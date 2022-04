Bleach: l’anime non deve avere filler, secondo una precisa richiesta dei fan

Anche Bleach questa volta entra nuovamente nel vortice delle critiche inerenti ai filler. Siamo consapevoli dell’enorme peso che questi ultimi hanno sul pubblico, che come sempre li guarda con occhi ancora più critici e negativi.

A detta del pubblico, e anche oggettivamente, in Bleach insieme a Naruto e altri sono presenti davvero troppi filler, che spezzano la continuità della storia fino a farne dimenticare anche alcune parti.

Come al solito, per mantenere un certo distacco dal manga, Studio Pierrot ha inserito un sacco di saghe ed episodi non canonici, tanto da scombussolare la storia principale, inserendo vicende e personaggi che spesso sono fuori dalla concezione principale messa in atto da Tite Kubo.

Come già discusso in precedenza, lo Studio di animazione sta lavorando alla trasposizione animata riguardante l’arco finale della storia: la guerra millenaria di Bleach è ormai alle porte, ma c’è una cosa che i fan non vogliono assiduamente.

Visto che l’arco narrativo finale del manga si è concluso, i fan non si aspettano filler da questo nuovo adattamento, visto e considerato che non serve davvero a niente alla fine dei conti.

Studio Pierrot dovrebbe seguire alla lettera questo consiglio, dato che potrebbe essere una nota davvero positiva volta a compensare gli errori della vecchia trasposizione animata, che tra alti e bassi ha avuto un successo comunque clamoroso.

Ricordiamo che anche Tite Kubo sta partecipando alla stesura della sceneggiatura della nuova serie anime, insieme al lavoro di riscrittura di alcuni punti dolenti, presenti all’interno del manga originale.

Bleach è un manga scritto e illustrato da Tite Kubo. Esso segue le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, il quale riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki.

Oltre ad assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Bleach è stato pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump dal 7 agosto 2001 al 22 agosto 2016, per un totale di 686 capitoli settimanali, che la casa editrice Shūeisha ha poi raccolto in 74 volumi tankōbon. Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime, prodotta dalla Pierrot per la regia generale di Noriyuki Abe.

La trasmissione è incominciata il 5 ottobre 2004 su TV Tokyo e la conclusione è avvenuta il 27 marzo 2012, per un totale di 366 episodi, raggruppati in 16 stagioni televisive.

Altre opere derivate sono due OAV, quattro film animati, un musical rock, numerosi videogiochi, un gioco di carte collezionabili e due light novel.

Bleach ha riscosso consensi positivi in più parti del mondo, tra cui il Nord America e varie parti d’Europa.

Il manga ha venduto finora complessivamente più di 90 milioni di copie in Giappone e 120 nel mondo, diventando anche uno dei manga più venduti negli Stati Uniti.

Ha ricevuto inoltre il prestigioso Premio Shōgakukan per i manga nel 2005, e l’anime è stato nominato agli American Anime Awards.