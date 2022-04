Bleach: la produzione del sequel potrebbe essere già cominciata a gennaio

La produzione che sta lavorando al sequel di Bleach è particolarmente misteriosa e non rilascia nuovi dettagli e informazioni sulla nuova stagione dell’adattamento anime del manga di Tite Kubo.

Tuttavia, a raccogliere aggiornamenti e a condividerli ci pensano gli insider che di tanto in tanto riescono ad ottenere qualche indizio in più.

Le ultime novità su Bleach parlavano di un approdo dei nuovi episodi su Crunchyroll.

Si parlava anche dell’uscita di un trailer il 26 marzo, durante l’Anime Japan.

Quest’ultima indiscrezione, purtroppo, non si è rivelata veritiera.

Gli appassionati ora continuano ad aspettare l’arrivo di una nuova clip promozionale che possa fornire maggiori dettagli sul sequel dell’anime.

Ad ogni modo, Jaymes Hanson, un noto insider del settore, ha condiviso le ultime informazioni in suo possesso in merito alla produzione di Bleach.

A suo dire, infatti, questa sarebbe partita effettivamente a gennaio e, con la data d’uscita del primo episodio fissata ad ottobre, Studio Pierrot vanterebbe di 10 mesi per portarsi il più possibile avanti con i lavori.

Quanto detto è stato riportato sull’account Twitter proprio di James Hanson, che mostriamo qui di seguito in modo tale da mostrarlo direttamente:

Bleach Started Production in January, I think this is already known information to some, but its safe for me to tweet it

— JaymesHanson (@JaymesHanson) April 4, 2022