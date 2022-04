Tra le uscite manga Star Comics del 13 Aprile 2022 si segnalano l’esordio di Phantom Seer e le nuove uscite di Detective Conan New Edition e Shaman King Final Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 13 Aprile 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare tutte le novità previste per Maggio e Giugno.

Le uscite Star Comics del 13 Aprile 2022

ADOU n. 3

MUST n.127

di Amano Jaku

€ 6,90

Di fronte ai fatti tragici che hanno coinvolto Riko, Eight ha rivissuto i ricordi del suo passato e nel suo corpo è avvenuto un cambiamento che lui stesso non è riuscito a comprendere. Insieme all’emozione, ha liberato un’energia la cui potenza ha sorpreso sia Renji che il colonnello, preparando la strada per un nuovo, terrificante sviluppo. Ora per il ragazzino è il momento di mettersi sulle tracce della persona che più gli sta a cuore, ma gli “esperimenti falliti” di cui pochi conoscono l’esistenza hanno una promessa da mantenere, e sono pronti a battersi per chi li ha salvati…

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD n. 11

GREATEST n.260

di Clamp

€ 4,50

IL RITORNO DELL’AMATA EROINA!

Durante la lezione di disegno dal vero, Akiho ha generato un enorme fiore che ha avvolto Sakura. In quel frangente, Momo svela la sua identità e, usando il libro di Akiho, Alice nel paese degli orologi, invita Sakura in un mondo di meraviglie, alla scoperta del sentimento opposto alla felicità…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 16

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Stavolta Conan si è ritrovato con una bella gatta da pelare: ha infatti accettato la sfida del celebre ladro Kaito Kid, intenzionato a commettere un clamoroso furto sulla prestigiosa nave da crociera Queen Elisabeth!

LEVIUS/EST n. 10

MITICO n.284

di Haruhisa Nakata

€ 5,90

Nel torneo all’apice supremo del pugilato meccanico, Levius ha sbaragliato il sovrano assoluto Oliver, e ora si trova davanti Arthur Graynore, il numero due del Grade I, nonché fondatore dell’Amethyst, che gli propone una collaborazione… Ma Levius respinge fermamente l’offerta e sfida Arthur a un combattimento finale. Il ring celato nelle profondità dell’arena, che ha ospitato lo scontro con il sovrano, viene saturato dal vapore delle due anime… Di fronte a tutti coloro che hanno segnato la storia di Levius, si scatena l’ultimo assalto sferrato dai due grandi rivali, in un finale sensazionale e assolutamente imperdibile!

PHANTOM SEER n. 1

di Kento Matsuura , Togo Goto

€ 5,50

Iori Katanagi è un medium svogliato e indolente che si occupa di esorcizzare i mostri spettrali che si celano in luoghi e oggetti comuni. Su ordine di sua sorella, verso cui mostra un’obbedienza assoluta, si ritrova a indagare su un mostro spettrale che possiede Riku Aibetsu, una ragazza che ha la vocazione di aiutare gli altri e ha la facoltà di “percepire” i pericoli… I due scopriranno una spaventosa verità sui peculiari poteri di cui sono dotati!

Atmosfere terrificanti e strepitosi disegni vi aspettano in questa sorprendente miniserie in quattro volumi che vi farà gelare il sangue!

PHANTOM SEER n. 1

LIMITED EDITION CON BOX

PHANTOM SEER LIMITED n.1

di Kento Matsuura , Togo Goto

€ 10,50

RECORD OF RAGNAROK n. 9

ACTION n.337

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

€ 5,90

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

La scazzottata del quinto incontro tra l’inespugnabile Rikishi Raiden Tameemon e il fortissimo dio della distruzione Shiva si infiamma! La vera forza di Raiden viene finalmente liberata, mentre dal fronte induista assisteremo a un’importante rivelazione sul passato del suo imbattibile rappresentante! I due valorosi contendenti sono pronti a tutto pur di salvaguardare il proprio orgoglio, in uno scontro alla massima potenza!

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 26

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI!

Di fronte al nuovo modello di over soul di Ren, Yoh e la sua squadra si sentono elettrizzati e decidono di sottoporsi a un addestramento speciale. Tuttavia, nel momento in cui la vittoria sembra arridere a Ren, i due componenti rimasti dei Myooh abbattono sia lui che Chocolove. Horohoro si trova in una situazione disperata, ma… se anche lui potesse affidarsi a un nuovo tipo di over soul?!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 13

SHOT n.250

di Sorata Akiduki

€ 5,50

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Shirayuki è stata trasferita a Lilias in qualità di ricercatrice erborista. Oppressa dal senso di solitudine, scoppia a piangere… Cosa le dirà Zen per cercare di rasserenarla? Nel frattempo, Obi rivela a Zen i sentimenti che custodisce per la ragazza!