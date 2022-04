Star Comics continua con le sue interessanti uscite estive, che sta rivelando passo dopo passo tramite dei post sulla pagina Facebook ufficiale.

Numerosi sono i manga e i romanzi annunciati, e successivamente agli annunci comprensivi della seconda settimana del mese di Giugno 2022, oggi si passa a quella successiva.

Uno dei primi grandi annunci della casa editrice, è una interessante boys love. Boys Run the Riot era stato precedentemente annunciato qualche mese fa, ma oggi abbiamo la conferma ufficiale che il manga di Keiko Gaku arriverà in Italia.

Il manga tratta la forte e sensibile tematica transgender, e la sua lotta contro l’ignoranza e la malvagità del mondo. Boys Run the Riot arriverà il 15 Giugno 2022 negli store online, nelle librerie e nelle fumetterie. Ricordiamo che Il primo volume arriverà in edizione regular e limited edition con box.

La storia segue le lotte di una liceale transgender, Ryo, che stanca del suo corpo sta affrontando una crisi riguardante la propria identità di genere. Il manga è stato serializzato per la prima volta sulla rivista di manga seinen di Kodansha Weekly Young Magazine da gennaio ad agosto 2020.

Demon Slayer come sempre, torna in casa Star Comics con un Official Characters Book. Il primissimo fanbook ufficiale dell’anime arriva in una bellissima edizione con pagine a colori e bianco e nero, volte ad approfondire tutti i personaggi del temibile mondo della serie.

Dettagli, schede d’approfondimento, curiosità, interessanti gallerie di immagini, interviste allo staff, e tanto altro, insieme a degli stickers e un mini-poster all’interno coronano una bellissima edizione, in onore del primo fanbook ufficiale.

L’uscita del fanbook era prevista per il primo giorno di giugno, ma purtroppo è stata rinviata al giorno 15 dello stesso mese.

Tra le altre uscite della terza settimana di giugno troviamo:

Detective Conan New Edition n.20;

Dragon Ball Ultimate Edition n.2;

Dragon Quest – The Adventure of Dai n.6;

Phantom Seer n.3;

Record of Ragnarock n.10;

Saint Tail New Edition n.2;

Shaman King Final Edition n.30;

Shirayuki dai capelli rossi n.15;

The Ancient Magus Bride n.16.

