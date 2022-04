Demon Slayer: ecco tutto quello che sappiamo sulla prima Luna Crescente

Demon Slayer nel corso delle prime due stagioni ha visto Tanjuro e i suoi amici scontrarsi con dei demoni potenti e assetati di sangue: Le Dodici Lune.

Ma cosa sappiamo sulla figura che si cela dietro il titolo di Prima Luna Crescente? Il quesito è vivido tra gli appassionati e proprio per questo oggi andiamo a raccogliere informazioni per donare un quadro completo al riguardo.

La Prima Luna Crescente è ovviamente Kokushibo. Un combattente dal potere incredibile capace di battaglie straordinarie, scandite da risorse incredibili con i Pilastri più rilevanti del mondo di Demon Slayer.

Il tutto viene ampiamente mostrato nel corso del Castello dell’Infinito, uno degli ultimi archi narrativi.

Kokushibo è anche uno dei pochi nemici presenti nell’opera a ricevere l’ammirazione e il rispetto di Muzan Kibutsuji, antagonista principale e progenitore degli stessi demoni.

Nessuno oltre questo temibile combattente è stato in grado di ottenere il titolo di Prima Luna Crescente. Le sue stupefacenti capacità sono state confermate durante lo scontro con Akaza e Muichiro Tokito, visto e considerato che sono stati sconfitti con rapidità.

Neanche l’Hashira più potente degli ultimi 300 anni, Gyomei Himejima, Pilastro della Pietra ha potuto fare molto contro l’immane potenza di questo temibile demone. La sua singolare tecnica di respirazione ottenuta per via della sua precedente forma da umano e dal suo passato di cacciatore di demoni, gli ha concesso vittorie sensazionali.

Il suo nome era Michikatsu Tsugikuni, fratello gemello del leggendario Yoriichi, ovvero il primo utilizzatore della Respirazione del Sole e ideatore dei cinque stili. Michikatsu Tsugikuni voleva diventare il Samurai più forte del Giappone ma l’invidia e la rabbia per il talento del fratello presero il sopravvento.

Inizialmente intraprese una vita come marito e padre ma successivamente ad un incontro sfortunato con un demone, e successivamente al salvataggio del fratello Michikatsu decise di diventare un cacciatore di demoni. E anche lì il suo livello era tremendamente inferiore se paragonato con quello del fratello.

Durante il suo allenamento volto a migliorare la tecnica della respirazione, Michikatsu decise di adottare e sviluppare un nuovo marchio, differente dagli eletti che utilizzavano la respirazione del Sole. Durante il tragitto però, il guerriero cade vittima del lato oscuro e accetta la proposta di Muzan Kibutsuji di diventare demone.

In seguito ad uno scontro tra Yoriichi e Muzan, dove quest’ultimo ebbe la peggio, Kibutsuji e Kokushibo decisero di compiere un viaggio per tutto il Giappone, uccidendo chiunque usasse la Respirazione del Sole, lasciando in pace la famiglia Kamado ed evitando uno scontro con Yoriichi, visto che era considerato troppo potente per loro.

Trascorso un lasso di tempo considerevole i due fratelli si scontarono e nonostante Yoriichi aveva la veneranda età di 85 anni l’incredibile guerriero mostrò ancora una volta la sua superiorità verso Kokushibo, ancora una volta inferiore per forza, tecnica e abilità.

Proprio questa stessa sensazione alimentava l’odio e la rabbia di Michikatsu, desideroso di eguagliare e superare la forza del fratello, anche dopo la morte successiva di quest’ultimo.