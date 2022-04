Dragon Ball: in arrivo in Italia gli anime comics tratti da due lungometraggi

Dragon Ball è la serie più famosa nel panorama del mondo dei manga e ha sicuramente accompagnato l’infanzia e adolescenza di tantissimi appassionati.

Le novità, quando si tratta del franchise creato da Akira Toriyama, non mancano mai. Infatti l’editore italiano che si occupa della sua distribuzione nel nostro paese, Star Comics, ha delle novità interessanti!

Come riportato sull’account Twitter di Star Comics sono in arrivo due anime comics tratti da due lungometraggi dedicati a Dragon Ball Z!

Parliamo de IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA e IL DIABOLICO GUERRIERO DEGLI INFERI arriveranno rispettivamente il 29 giugno e il 3 agosto!

Il Super Saiyan della Leggenda è un film d’animazione del 1993 diretto da Shigeyasu Yamauchi. Si tratta dell’ottavo film cinematografico di Dragon Ball Z proiettato in Giappone al Toei Anime Fair il 6 marzo 1993. Rai 2 nel 2000 l’ha trasmesso per la prima volta con il primo doppiaggio e solo nel 2007 su Italia 1 con il secondo.

In una giornata tranquilla, Vegeta viene sorpreso dalla comparsa di alcuni Saiyan. Paragas, gli chiede di assumere il titolo di Re del Pianeta Neo Vegeta. Una volta arrivati, i Guerrieri Z vengono sorpresi da Broly, il figlio di Paragas. Egli, è in realtà il Super Saiyan leggendario. Re Kaioh del Nord contatta Son Goku per informarlo della distruzione della galassia del sud, avvenuta per mano di un Super Saiyan, chiedendogli di trovarlo e di sconfiggerlo in quanto minaccia anche per il resto dell’universo.