Dragon Ball Super: Super Hero: Piccolo presentato in una veste alternativa

Dragon Ball: Super Super Hero è l’ultimo film in lavorazione della serie creata da Akira Toriyama.

Il maestro e padre del Saiyan, è direttamente coinvolto nel progetto del film. A causa di un inaspettato attacco hacker ai danni della Toei Animation, il film è slittato a data da destinarsi.

Questo ha sicuramente buttato giù tutti gli appassionati in quanto la data inizialmente era prevista per questo mese in Giappone e poi nel resto del mondo.

Tuttavia ora la situazione è completamente sistemata in quanto insieme a Dragon Ball anche One Piece ha dovuto subire lo stesso trattamento. Ora l’anime di One Piece sta per tornare.

Di recente un aggiornamento ha destato l’attenzione degli appassionati e non poco. È stata annunciata la data di uscita del romanzo tratto da Dragon Ball Super: Super Hero, prevista il 30 giugno!

Questo fa bene sperare e probabilmente ormai è questione di giorni prima di sapere la data di uscita anche del film.

Ora però un aggiornamento importante riguarda Piccolo. Come già detto, insieme a Gohan, dovrebbe avere un ruolo più centrale infatti avrà una nuova trasformazione!

Nel nuovo aggiornamento il Namecciano sembra essere in una missione segreta, il cui fine è infiltrarsi nel laboratorio dell’armata del Fiocco Rosso. Si tratta di un’importante pagina promozionale che uscirà su Weekly Shonen Jump l’11 aprile.

Di seguito, come riporta l’account Twitter DBSChronicles è possibile dare un’occhiata:

#DragonBallSuperSuperHero Weekly Shonen Jump (04/11) Promotional Page featuring "Piccolo's Super Sneaky Mission!"

(English Translated) Comment your thoughts on what you think Piccolo discovers 👀 (via @DbsHype1) pic.twitter.com/kawUuUTsde — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 7, 2022

L’outfit insolito di Piccolo conferma il suo essere in una missione segreta e si fa fatica a riconoscerlo.

A giudicare dalla sua espressione come si vede in basso a destra, pare aver scoperto qualcosa di sconvolgente, potrebbe trattarsi di un piano pericoloso.

In basso c’è un trafiletto che accompagna una foto. Questo potrebbe essere uno spoiler incredibile, qualora verrà confermato nel film.

Infatti Piccolo scendendo al livello più basso del nascondiglio segreto, giunge nella sala comandi.

Qui è presente un enorme monitor a forma di tubo spesso apparso nei trailer. Tuttavia su questo monitor si vede un volto che conosciamo benissimo. E si tratta di…MR. SATAN?!

Chiaramente potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, ma non è un caso che il terrestre più elogiato sulla terra sia presente proprio lì, nella base del nemico.

Aspettiamo ulteriori notizie a riguardo e pronti a comunicare la nuova data di uscita del film.