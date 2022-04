La Young Justice ritorna nella serie a fumetti Targets

La sorprendente seconda vita della serie animata DC Young Justice continua non solo nella nuova stagione Young Justice: Phantoms, ma anche nella serie a fumetti Young Justice: Targets.

Alla conclusione di Phantoms su HBO Max una nuova storia di Young Justice inizerà,, questa volta sotto forma di un fumetto digitale.

Young Justice: Targets, quello che la DC chiama il seguito di Phantoms completamente ambientato nel canone dello show, è una serie limitata di sei numeri scritta dallo showrunner di Phantoms Greg Weisman con i disegni dello storyboard artist Christopher Jones.

DC Universe Infinite, la piattaforma di fumetti digitali dell’editore, presenterà il primo numero il 14 giugno, ma poi sarà in vendita nelle fumetterie il 26 luglio.

Ogni numero successivo sarà in vendita su DC Universe Infinite 30 giorni prima dell’edizione cartacea.

Greg Weisman presenta così il progetto:

“È stato fantastico lavorare di nuovo con Christopher Jones su un altro fumetto di Young Justice, e sono davvero entusiasta che i fan leggano Targets. È una miniserie di sei numeri completamente canonica, che riprende esattamente da dove si era interrotta Young Justice: Phantoms, con molta azione, quasi tutto il nostro cast e numerose nuove rivelazioni”.

In Targets, la regina reale Vlatavana Perdita è stata rapita da misteriosi assalitori corazzati proprio da sotto la sicurezza di Bowhunter. Con Green Arrow e Black Canary avvelenati e in coma a causa dell’assalto, un grido di battaglia si diffonde in tutto il pianeta affinché i superteam si uniscano per salvarla.

Chistopher Jones dichiara:

“È stato un viaggio straordinario anni dopo aver lavorato con Greg Weisman sui fumetti di Young Justice, aver avuto l’opportunità di aiutare a creare storyboard per la stagione più recente dello show televisivo e ora tornare a produrre più fumetti. Tra la mia crescita come artista e il favoloso colore di Jason Wright, penso che questi siano i fumetti più belli che abbia mai contribuito a creare. Mi piace aiutare a raccontare le storie di questi personaggi e posso” Non aspetto che i fan vedano dove vanno le cose dopo Young Justice: Phantoms”.

Ogni numero di Targets includerà anche una storia bonus d’appendice che descrive in dettaglio avventure inedite delle passate stagioni del programma animato.

Young Justice: Targets #1 presenterà una copertina di Jones e variant di Meghan Hetrick e Travis Mercer.