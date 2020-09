Young Justice rinnovata per la Stagione 4

Buona notizia per i fan.

Young Justice tornerà di nuovo! Oltre a rinnovare Doom Patrol per una terza stagione, la Warner Bros. ha anche annunciato una nuova stagione di Young Justice intitolata Young Justice: Phantoms.

L’annuncio è arrivato al DC FanDome durante un panel di Young Justice con Chris E. Hayner di GameSpot. I produttori della serie affermano che i lavori sono già in corso e hanno rivelato il logo per la nuova stagione, che potete vedere sotto.

Il panel non ha rivelato se Young Justice: Phantoms sarà un’esclusiva di DC Universe, come la stagione precedente della serie, intitolata Young Justice: Outsiders, o se ci sarà il passaggio a HBO Max come ha fatto Doom Patrol.

Il panel non ha rivelato alcun dettaglio concreto sulla trama di Young Justice: Phantoms. Il cast dello show ha recitato una sceneggiatura originale ambientata tra gli eventi di Outsiders e Phantoms. Nella sceneggiatura, Superboy (Nolan North) e Miss Martian (Danica McKellar) lasciano il Team per intraprendere un viaggio tutto loro. Nel frattempo, Artemis (Stephanie Lemelin) invita Arsenal, che accetta, a rientrare nel gruppo.

I fan di Young Justice potrebbero ricordare che la squadra è ora divisa. Beast Boy ha deciso di staccarsi dal gruppo.

Young Justice

Young Justice è una serie animata statunitense a cartoni animati, creata da Greg Weisman e Brandon Vietti. Prodotta da Warner Bros. Animation, la serie è andata in onda per la prima volta 26 novembre 2010 su Cartoon Network. In Italia la prima stagione è stata trasmessa su Cartoon Network a partire dal 30 aprile 2012.

Non si tratta di un adattamento del fumetto omonimo, bensì di un adattamento dell’universo DC che si focalizza sui giovani supereroi. Al termine della seconda stagione, la serie è stata cancellata insieme a Green Lantern: The Animated Series. Dopo tre anni dalla chiusura, il 7 novembre 2016 la Warner Bros. Animation ha annunciato che ne sarebbe stata prodotta una terza andata in onda nel 2019.

