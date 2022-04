Made in Abyss: online il nuovo trailer e la data di uscita del videogioco

Made in Abyss sorprende tutti i fan della famigerata saga Dark Fantasy con una notizia incredibile: Spike Chunsoft – celeberrima casa produttrice che ha lavorato a titoli come Dragon Quest, Danganronpa e Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi – ha confermato tramite l’account Twitter ufficiale l’uscita del primissimo videogioco tratto dall’opera di Akihito Tsukushi.

Lo scorso Maggio del 2021 erano già apparse delle voci al riguardo, ma non è stato mai confermato nulla, sono solo stati condivisi degli screenshot del gioco in fase di produzione. L’attesa viene ripagata e finalmente è stato condiviso il primo trailer di gioco.

Il titolo del gioco sarà Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness, e si tratterà di un 3D RPG d’azione per singol player che manterrà tutta l’essenza e l’atmosfera oscura della saga originale.

La storia principale sarà supervisionata dall’autore stesso del manga e questo sarà sicuramente un vero punto di forza.

Il doppiaggio vedrà lo stesso cast presente nell’anime giapponese e inglese, mentre mancherà la lingua italiana, come la maggior parte delle volte.

Il rilascio è previsto per l’Autunno del 2022 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam.

Si apriranno presto i pre-ordini per il gioco, e sarà possibile acquistare la copia fisica del gioco nelle due edizioni Standard e Collector.

L’edizione da collezione comprenderà un poster esclusivo ed il Cave-Raiding Notebook, un libro con immagini ed informazioni extra sulle creature primordiali, gli antichi relitti (Relics) ed i fischietti (Whistles). Ottenibile in Europa sul sito di Numskull Games.

Ecco il trailer in questione:

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness comes to Switch, PS4 and Steam in Fall 2022!

Relive the world of the Abyss in this 3D Action RPG!

Standard and Collector's Edition pre-order will be up in the coming days! https://t.co/qf4iiSQk1C#MadeInAbyss @NumskullGames pic.twitter.com/veDIFs0LQE — Spike Chunsoft, Inc. (@SpikeChunsoft_e) April 5, 2022

In un mondo ormai setacciato in ogni suo angolo, l’”Abisso” è l’unico anfratto rimasto inesplorato. Un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare. Il mistero rappresentato dall’Abisso affascina la razza umana, e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro, è stato dato il nome di “cercatori”. La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell’Abisso, e sogna di diventare un giorno una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell’Abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano… La loro avventura inizia qui!

Questa è la piccola storia, una breve sinossi del gioco Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. In attesa della data d’uscita completa e di un ulteriore gameplay, vi ricordiamo che la seconda stagione dell’anime è prevista per Luglio 2022.