Made in Abyss: arriva il videogioco basato sul manga

La software house Spike Chunsoft annuncia lo sviluppo di un videogioco basato su Made in Abyss, manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi. Il titolo in questione verrà rilasciato, molto probabilmente, nel 2022 su Steam e per le console Playstation 4 e Nintendo Switch.

La trama del videogioco di Made in Abyss

Made in Abyss Binary Star Falling Into Darkness si strutturerà attraverso due modalità di gioco. La prima ripercorre fedelmente il plot dell’opera con Riko che decide di esplorare l’Abisso, l’ultimo posto inesplorato del pianeta.

La seconda, invece, seguirà un canovaccio narrativo totalmente inedito supervisionato, per l’occasione, dallo stesso Akihito Tsukushi,

Nel corso del gioco, sarà possibile incrociare anche gli altri personaggi del manga. In più, non mancheranno le cutscene con il doppiaggio originale della serie anime a scandire i momenti salienti dell’avventura.

Made in Abyss è pubblicato, in Italia, da J-Pop. A seguire ,la sinossi del primo volume estratta dal sito ufficiale della casa editrice:

In un mondo ormai setacciato in ogni suo angolo, l’”Abisso” è l’unico anfratto rimasto inesplorato. Un gigantesco pozzo verticale di cui non si conosce la profondità, nascondiglio di strane creature e preziosi cimeli che la civiltà moderna non sa spiegare. Il mistero rappresentato dall’Abisso affascina la razza umana, e molti avventurieri hanno lanciato la loro sfida alla voragine. A loro, è stato dato il nome di “cercatori”. La giovane orfana Riko vive nella città di Orth, costruita sulle fortune dell’Abisso, e sogna di diventare un giorno una grande cercatrice come la madre. Un giorno, mentre si addestra sul ciglio dell’Abisso, trova un robot straordinariamente simile a un essere umano… La loro avventura inizia qui!

Per quanto riguarda l’anime, si può ricorrere alla piattaforma streaming Netflix: