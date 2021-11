Made in Abyss Stagione 2 – primi key visual e PV

Made in Abyss: Retsujitsu no Ogonkyo o The Golden City of the Scorching Sun è la seconda serie anime basata sul manga di Akihito Tsukushi edito da J-POP in Italia.

I canali web ufficiali dell’anime, che debutterà nel 2022, hanno appena diffuso il primo video promozionale e la prima key visual.

Segue il video:

E la key visual:

A proposito di Made in Abyss

La prima serie animata di Made in Abyss si compone di 13 episodi realizzati da Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0) ed è stata trasmessa durante la stagione estiva del 2017.

In Italia è disponibile su VVVVID gratuitamente sia in edizione sottotitolata sia con il doppiaggio Italiano; la versione doppiata è anche su Amazon Prime Video per gli abbonati al servizio.

Dynit ha pubblicato l’edizione home video in DVD e Blu-ray Disc.

L’Abisso rimane l’ultimo luogo inesplorato del mondo.

Si tratta di un enorme sistema di caverne, dalla profondità mai determinata, popolato da reliquie e straordinarie creature.

Generazioni di esploratori si sono calati nelle viscere dell’Abisso, ma solo i più coraggiosi hanno preso il nome di “Cave Raiders”.

Sul limitare dell’Abisso, sorge il villaggio di Oosu.

Qui è cresciuta una piccola orfana di nome Riko, il cui sogno è diventare una grandiosa esploratrice come la mamma scomparsa.

Mentre è in una delle sue perlustrazioni, incontra un bambino non del tutto umano…

La serie animata è stata riassunta in due film per il cinema: il primo si intitola Tabidachi no Yoake ed è uscito in Giappone Venerdì 4 Gennaio 2019; il secondo si intitola Horo Suru Tasogare e ha debuttato il 18 Gennaio 2019.

Un film sequel, Dawn of the Deep Soul (Fukaki Tamashii no Reimei), è uscito in Giappone il 17 Gennaio 2020 e Dynit lo ha pubblicato in home video a Settembre.

Un film live action è in fase di sviluppo per Columbia Pictures.