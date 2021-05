Dynit proporrà diverse novità nel corso di questa Estate, a cominciare dal terzo e ultimo anime film di Fate/stay night – Heaven’s Feel.

Seguono il film sequel di Made in Abyss e la seconda stagione di One Punch Man.

Di seguito le novità inserite nel listino del distributore Terminal Video Italia per Luglio e Agosto 2021, qui le uscite previste per Giugno.

Dynit – le novità anime di Luglio 2021

Fate/stay night – Heaven’s Feel III.spring song First Press

7 Luglio, DVD € 24,99, Blu-ray € 29,99

Lui non distoglierà più lo sguardo…per salvare la ragazza che ama e per portare avanti la giustizia che ha scelto. Maghi (Master) e Spiriti Eroici (Servant) combattono per ottenere la coppa onnipotente nota come Graal. Questa è la Guerra del Santo Graal, una guerra oramai distorta. Matou Sakura, una ragazza sola gravata dal peso delle proprie colpe, sprofonda nelle tenebre più cupe. Emiya Shirou, il ragazzo che ha giurato di proteggerla, unirà le forze con Tohsaka Rin e combatterà un’ardua battaglia per porre fine alla Guerra del Santo Graal. Illyasviel von Einzbern, colei che conosce la verità che si cela dietro la Guerra, andrà incontro al suo destino, mentre Matou Zouken sfrutterà Sakura per realizzare il suo desiderio. L’ultima battaglia sta per avere inizio!

One Punch Man – Season 2 Limited Edition

7 Luglio, Ep. 1-13, Blu-ray € 49,99

15 Settembre, Ep. 1-13, DVD € 39,99

Saitama è un “uomo medio”: calvo, sguardo ebete e atteggiamento dimesso. Incrociandolo per strada non gli daresti un centesimo. Però Saitama fa anche l’eroe per hobby, ed è talmente potente da sconfiggere ogni avversario con un solo pugno. La sua enorme forza è anche la causa della sua depressione: non avendo nemici alla sua altezza è attanagliato dalla noia. Un giorno incontra Genos, un cyborg in cerca di vendetta che, vista la sua forza devastante, decide di diventare l’allievo di Saitama. Nonostante i numerosi nemici sconfitti, la gente però ancora non riconosce l’eroe. Forse perché non è iscritto all’Associazione Eroi…? Extra: Booklet, trailer

Dynit – le novità anime di Agosto 2021

Made In Abyss The Movie: Dawn Of The Deep Soul – First Press

18 Agosto, DVD € 24,99, Blu-ray € 29,99

Riko, Reg e la loro nuova amica, Nanachi, continuano il loro viaggio verso il fondo dell’Abisso alla ricerca della madre di Riko. Quando i tre arrivano al 5° livello, per poter continuare oltre, dovranno affrontare un’inquietante figura del passato di Nanachi: Bondold il rinnovato, uno dei leggendari fischietti bianchi. Extra: Booklet, trailer

Acquista Made In Abyss – Stagione 1 Limited Edition Blu-ray