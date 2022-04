Dragon Ball Super ha mostrato la nuova forma Ultra Ego di Vegeta e nonostante quest’ultima non ha fatto trionfare il guerriero Saiyan contro Granolah, la nuova forma ha colpito in maniera rilevante il cuore dei fan.

Addirittura secondo V-Jump, tramite un accurato resoconto pubblicato recentemente, acclama il nuovo potere di Vegeta come uno dei più importanti, se non quello veramente più rilevante.

Da come abbiamo già accennato nella saga di Granolah il Principe dei Saiyan non sta donando un grande contributo, visto che tutto il lavoro come sempre lo sta portando avanti Goku.

Però l’Ultra Ego ha mostrato una forza brutale e letale contro il Cerealiano (quando si pensava fosse ancora un antagonista). La presenza scenica e stilistica di questa nuova forma ha colpito i lettori, che vorrebbero un ritorno di quest’ultima assiduamente.

Infatti nel volume 18 della versione a colori del manga, il retro della copertina è dedicato completamente al guerriero Saiyan nella sua nuova forma ovviamente.

Sulle pagine di V-Jump, la rivista mensile di Shueisha come già accennato prima è stata pubblicata un’infografica sul Principe dei Saiyan, che prende in analisi e in considerazione sia l’opera originale, che i progetti non canonici come GT e Super Dragon Ball Heroes. Un piccolo paragrafo è dedicato proprio all’Ultra Ego.

Grazie a questo speciale scopriamo che il ki dell’Ultra Ego ha lo stesso livello di quello degli dei della distruzione, e il potere di questa nuova forma si basa sull’istinto combattivo incontrollato.

Infatti da come scopriamo anche nel manga, la potenza combattiva dell’Ultra Ego aumenta con l’incendiarsi della battaglia e proprio per questo è considerata la forma perfetta per un Saiyan, visto che rispecchia tutti i canoni e le caratteristiche della razza, oltre la liberazione di tutto il potenziale combattivo.

Non è specificato se questa definizione è solamente per Vegeta, oppure considera gli altri personaggi della saga, ma nonostante questo l’ipotesi è potenzialmente giusta e questa potrebbe essere la forma definitiva del personaggio; una forma da raffinare nel corso del tempo ma che nasconde una forza ancora indefinibile.

Invece se le considerazioni di V-Jump prendono in analisi tutte le forme e i poteri dell’intera opera, l’Ultra Ego sarebbe ufficialmente superiore all’Ultra Istinto di Goku, infatti l’allenamento con Beerus era volto proprio a questo, ovvero a superare il nuovo potere dello storico arcinemico.