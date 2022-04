L’attuale saga di Dragon Ball Super sta per giungere al termine e numerose rivelazioni sono state davvero sconcertanti ed alcune possono cambiare il volto e la vita di Goku. Toyotaro e Toriyama hanno deciso di sviscerare il passato dei Saiyan e tramite flashback è tornato anche Bardack, il padre di Kakaroth.

Con tutto questo ovviamente, si è raccontata anche l’invasione del Pianeta Cereal che ha dato vita al rancore nei confronti della razza Saiyan nel cuore di Granolah.

Con il tankobon numero 18 di Dragon Ball Super giapponese troviamo Bardack come protagonista e proprio per questo i capitoli si concentrano sul passato del Pianeta Cereal. A tal proposito Toyotaro ha deciso di aggiungere degli extra interessanti al riguardo volti a donare una visione completa del tutto ai lettori.

DBHype su Twitter ha pubblicato delle immagini davvero interessanti. In una di queste si vedono dei Saiyan che fanno il ritorno alle loro navicelle a forma di sfera, una forma nota ormai da tutto il mondo.

Nella seconda immagine postata si vede Granolah in età infantile che fa il suo ingresso nella corte degli Heeter, con Elec che fin da subito lo sfrutta a dovere, mentre un Gas anch’egli molto piccolo lo osserva con sguardo scostante e dubbioso.

L’ultima foto enfatizza la già citata invidia di Gas nei confronti di Granolah che senza evidenti motivi si manifesta successivamente alla riuscita del ragazzino ad una complessa missione affidatagli in precedenza.

Dragon Ball Super Volume 18 Extras. pic.twitter.com/r7luQFDs31 — DBHype (@DbsHype1) April 3, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.