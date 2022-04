Dragon Ball Super: ecco la saga di Granolah in versione anime in due trailer PV

Dragon Ball Super ha da poco esordito con un attesissimo capitolo 82 e per celebrare l’uscita prossima del 18° volumetto sono arrivate due clip celebrative animate. La casa editrice ha regalato al pubblico la saga di Granolah in versione anime.

I lettori di Dragon Ball giapponesi quindi, sono già pronti al tankobon numero 18, mentre gli appassionati italiano attendono il volume 16, che uscirà come sempre tramite Star Comics il prossimo 20 Aprile. Il volume in questione conterrà i capitoli che vanno dal 77 all’80. Quindi sarà contenuta la storia di Bardack e Gas.

Da come abbiamo ampiamente discusso qualche giorno fa, sul retro di questo volume è presente una nuova illustrazione di Vegeta Ultra Ego, in tutto il suo splendore.

Per impreziosire la pubblicazione sono stati rilasciati, come già accennato due teaser trailer in PV con protagonisti Goku, Granolah, Bardack e altre piccole sorprese.

La rivista mensile di casa Shueisha ha creato un video in stile anime con le tavole disegnate da Toyotaro, soffermandosi sulle rivelazioni di Monaito ai due Saiyan.

Intanto sono state postate anche le pagine iniziali del nuovo volume:

Dragon Ball Super Volume 18 initial pages. Release: April 4 pic.twitter.com/EQF4t9yOQ3 — DBHype (@DbsHype1) March 29, 2022

Ecco anche il trailer promo:

Dragon Ball Super Volume 18 PV Release: April 4 pic.twitter.com/u5XvTCIFlT — Hype (@DbsHype) March 23, 2022

Nel retro del nuovo tankobon quindi, possiamo ammirare una nuova e fantastica illustrazione dedicata all’Ultra Ego, la trasformazione che potrebbe sbloccare in Vegeta un potere altamente smisurato.

Con un sorriso beffardo il celebre personaggio mostra tutta la sua forza, nonostante i suoi vestiti sono stati distrutti durante il combattimento.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione. La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.

Inoltre le notizie su Dragon Ball si sprecano:

Dragon Ball Super: Super Hero ha rilasciato un nuovo trailer ufficiale, insieme alla sinossi e un nuovo poster ufficiale. La clip mostrata recentemente mostra il lungometraggio di prossima uscita, più di preciso ad Aprile 2022 il Giappone avrà l’occasione di guardare il nuovo film del franchise di Dragon Ball.

Una volta condiviso un enorme mole di materiale promozionale, nonostante i tanti pareri sfaccettati e contrastanti, il pubblico ha apprezzato alla grande il nuovo trailer in questione, per la gioia di Toei Animation.

La sceneggiatura scritta da Akira Toriyama e i suoi colleghi portano nuovamente Gohan al centro della scena, una scena che spesso e volentieri gli è mancata, specie se consideriamo la serie canonica di Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Super Hero sarà un film che approfondirà la storia del figlio di Goku, un uomo dal sangue mezzo Sayan. Nella clip notiamo anche il ritorno del Red Ribbon, lo storico nemico della serie che questa volta è tornato più forte del solito.