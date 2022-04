Di certo il primo di Aprile non risparmia il mondo degli anime e dei manga, visto che sono tra i media più seguiti attualmente nel mondo.

A volte le notizie hanno dell’incredibile ma sono gestite in modo talmente egregio da sembrare vere, mentre altre sono palesemente fake. A cader vittima delle news sono stati Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter e tanti altri.

Ma siete riusciti a vedere e leggere tutti i pesci d’Aprile fatti a tema manga e anime? Siete cascati in una di queste incredibili e purtroppo fake news? Andiamo a vedere quali sono state quelle più interessanti e divertenti.

Una delle più appetibili è stata sicuramente la notizia che il 2023 sarebbe stato l’anno di uscita di Dragon Ball Super, che avrebbe raccontato l’arco narrativo dedicato a Molo. Inutile dire che in programma attualmente non è previsto nulla, visto che Toei si sta dedicando al nuovo lungometraggio.

Sorry #DragonBallSuper fans, the anime has not announced its return! https://t.co/hmSqJH9o5m pic.twitter.com/rv6VW75d1y

Approfittando del finale di Attack on Titan non poteva mancare un pesce d’Aprile a tema. Infatti un noto account Twitter ha condiviso una fake news riguardante un ritorno della serie in TV. Molto probabilmente l’annuncio è falso.

EXCLUSIVE: Attack on Titan isn't over, finale will lead to a sequel series pic.twitter.com/TG4tIObI3u

Nuovamente con Dragon Ball Super, questa volta in versione manga, sono state diffuse notizia al riguardo di alcuni presunti spoiler al riguardo del capitolo 89 dove Bardack diventa Super Saiyan. Ma palesemente le immagini sono tratte da Dragon Ball: Episode of Bardack.

HUGE SPOILERS!

A new leak from Ch83 shows Bardock's "Super Saiyan" form at Planet Cereal after defeating Gas!

He senses Frieza's ship land at a nearby location & is thinking of his next move.

Notice he doesn't have his scouter & his tail's missing too! 👀🔥#DragonBallSuper pic.twitter.com/1IqRxaWMEa

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 1, 2022