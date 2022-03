Hajime no Ippo: Sendo e Ippo si scontrano in questa meravigliosa Figure

Hajime no Ippo è un manga inedito in Italia, anche se a gran voce i lettori italiani chiedono una pubblicazione da parte di una casa editrice nostrana, magari in un edizione lussuosa come è avvenuto con La Stella dei Giants di Ikki Kajiwara. Anche qui i lettori avevano perso le speranze, ma Dynit Manga le ha accese alla grande.

Non sappiamo se questo capiterà anche al manga di George Morikawa, visto che l’opera nonostante sia famosissima in Giappone, ha già toccato e superato ampiamente i mille capitoli, e quindi una pubblicazione da zero da parte di una casa editrice italiana e altamente improbabile; ma mai dire mai.

Lo spokon in questione è colmo di momenti incredibili e scontri sensazionali, capaci di trascinare il lettore pagina dopo pagina facendolo entrare pienamente nel vivo dell’incontro, grazie anche a delle tavole impattanti e stilisticamente accattivanti ben costruite dall’autore, che regala al pubblico un manga dal cuore unico e incredibile.

Tra i tanti rabbiosi round affrontati da Ippo Makunouchi, scanditi dai secondi, dal gong e dal sangue, troviamo Takeshi Sendō, uno dei primi rivali importanti che il pugile incontra nella storia, dando vita ad uno degli scontri più spettacolari di tutto il manga.

Per celebrare questo momento, Kitsune Statue ha deciso di produrre una figure in scala rappresentate il memorabile scontro tra Ippo e Sendo, in un’opera dettagliata e riprodotta fedelmente. L’uscita presunta dovrebbe essere intorno al secondo quadrimestre del 2022.

Potete prenotare la statua tramite un acconto di 99,00 euro, pagare in 4 rate senza interessi da 137,25 euro, oppure pagare il prezzo intero per garantirvi senza pensieri la rarissima figure: il costo totale è di 549,00 euro.

Ecco alcune info e vi ricordiamo che la produzione si fermerà ai 400 pezzi; quindi è una figure di un alto valore collezionistico:

Scala 1/6 – 400 pezzi

Materiale – Resina, PU, ​​PVC

Dimensioni – H. 30 cm x L. 20 cm x P. 28 cm

Peso +/- 10 chili

Ecco la descrizione della figure tramite il sito dedicato alla vendita della Figure: