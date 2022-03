Il capolavoro di Akira Toriyama, Dragon Ball, possiede sicuramente tra le community più imponenti del mondo dell’animazione giapponese. Infatti, nel corso di questi decenni le meravigliose avventure di Goku sono proseguite grazie a diversi lungometraggi e a più di un sequel, non tutti però canonici, come ben sappiamo.

La popolarità del franchise ha spinto Toei Animation ad investire spesso e volentieri in merchandising di prima qualità, deliziando il palato degli appassionati che non si creano problemi a far battere cassa a mamma TOEI. Con l’uscita del nuovo lungometraggio dedicato a Dragon Ball Super, alcune novità fanno capolino.

Infatti si propone ASS Studio, con una sua personalissima interpretazione dello storico Freezer, il famigerato villain della saga. La figure si propone in due varianti: una in scala 1/6 e un’altra in scala 1/3. proposti rispettivamente in 48 e 88 pezzi in edizione limitata; saranno davvero rarissimi a quanto pare.

Il prezzo è di circa 189 dollari per il modellino in scala 1/6 e 339 dollari per l’altra versione. Successivamente al pre-ordine, la spedizione avverrà durante il corso del terzo quadrimestre del 2022.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Ricordiamo che Toei Animation ha subito un attacco hacker e quindi la pellicola sarà slittata a data da destinarsi.