Dragon Ball Z è una delle serie più amate dagli appassionati del manga di Akira Toriyama, lo storico autore della saga. Ad oggi, uno degli scontri più memorabili e quello tra Son Goku e Freezer, che come ben ricordiamo sancisce la trasformazione del protagonista nel leggendario Super Saiyan.

L’epico scontro è stato immortalato innumerevoli volte nel corso del tempo: magliette, adesivi, cappelli, figure. Soffermandoci sull’ultima citata, oggi vi proponiamo una delle figure più potenti e commemorative al riguardo.

La statua come già citato, rappresenta il leggendario scontro tra il guerriero Saiyan e il perfido Freezer, che questa volta trema dal dolore. Ecco alcune caratteristiche della figure:

RYU Studios – Super Saiyan 1 Son Goku VS Statue di Freezer

Materiale: Polystone + PU + ABS + PVC

Scala statua: 1/6

Dimensioni: 26 x 30 x 45 cm stimato

Quantità: limitata a 500 pezzi

Data di spedizione: TBD

La statua di Dragon Ball Z è attualmente in pre-ordine, e potete scegliere se pagare solamente un anticipo (268,27 euro) o l’intero prezzo del prodotto (885,57 euro circa). Ricordiamo che sono disponibili solamente 500 pezzi in totale, quindi se la desiderate non dovete aspettare altro.

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Ricordiamo che Toei Animation ha subito un attacco hacker e quindi la pellicola sarà slittata a data da destinarsi.