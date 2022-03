Dragon Ball Super: spiegato il motivo della lealtà di Gas agli Heeters

Dragon Ball Super da un lato racconta una storia che collega i Guerrieri Z al passato attraverso l’arco narrativo di Granolah The Survivor; dall’altro vede Goku conoscere molto di più il passato del padre Bardack.

Per di più Goku deve tenere testa a Gas, l’attuale essere più forte dell’universo.

Allo stesso tempo gli appassionati lettori possono scoprire perché quest’ultimo nutra una devozione così servile a suo fratello Elec e all’organizzazione criminale nota come Heeters.

Dopo l’uso delle Sfere del Drago del Pianeta Cereal, Gas ha superato suo fratello Elec, in termini di potenza complessiva. Tuttavia è ancora legato al capo degli Heeter.

Nell’ultimo capitolo del manga, la Trasmissione Istantanea di Goku trasporta se stesso e Gas nella prigione della Pattuglia Galattica, che attualmente ospita alcuni dei più forti scagnozzi di Moro.

I teppisti riconoscono Gas e lo prendono in giro per essersi apparentemente bagnato i pantaloni e per aver chiesto l’auto di suo fratello.

Goku e Gas durante il loro combattimento, iniziano a discutere. Il discorso si basa sulla possibilità per l’ex più piccolo Heeter di continuare a potersi fidare, o meno, di suo fratello.

Gas è abbastanza chiaro sul motivo per cui sta lavorando per l’ambizione di suo fratello, oltre a voler rendere gli Heeters la più forte organizzazione criminale esistente.

Di seguito ecco ciò che dice Gas rendendo ancora più chiara la sua posizione:

“Cerco il potere solo per il bene di Elec. Seguo i suoi comandi per fare degli Heeter l’organizzazione suprema dell’universo. Una volta ero il più debole tra noi, ma Elec mi ha portato a questo livello. Farei qualsiasi cosa per lui. La volontà di Elec è assoluta.“

Dragon Ball Super: il manga

Si tratta di una serie televisiva anime prodotta da Toei Animation ed è la prima serie televisiva inedita di Dragon Ball prodotta dal 1997.

L’opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji TV. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che ha trasmesso la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016 al 29 settembre 2019.

L’adattamento manga è disegnato da Toyotarō e ideato da Akira Toriyama, e viene pubblicato sulla rivista mensile V Jump di Shūeisha dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell’edizione italiana del fumetto.