Dragon Ball Super dà il via allo scontro finale tra Goku e Gas

Dragon Ball Super dà il via alla fase successiva del combattimento tra Goku e Gas con il cliffhanger del nuovo capitolo della serie!

Mentre Gas continuava a risvegliarsi a nuovi e enormi livelli di potere, sembrava che Granolah fosse pronto a rimanere l’unico capace di affrontare il potente Heeter poiché era l’ultimo in piedi alla fine del capitolo precedente.

Con la fine dell’arco narrativo di Granolah the Survivor quest’anno, sembrava davvero che Cerealian fosse sulla strada per la vittoria. Ma tutto è cambiato con il nuovo capitolo del manga.

Il capitolo precedente si concludeva con Granolah unico combattente in grado di resistere a Gas, e Heeter diventato più forte combinando il desiderio delle Sfere del Drago con il potere intrinseco degli Heeter stessi, risvegliato da Gas.

Questo si è rivelato essere troppo difficile da gestire per il Cerealiano, e quindi ora la fine del nuovo capitolo rimette tutto sulle spalle di Goku.

Il capitolo 81 di Dragon Ball Super vede Granolah subito messo fuori gioco.

Gas dimostra di essere diventato molto più forte dopo aver risvegliato i suoi poteri nascosti.

Quando Vegeta passa le sue energie residue a Goku, egli è l’unico rimasto in grado di combattere contro Gas.

Il combattimento inizia con Gas che dimostra quante altre abilità ha a sua disposizione.

Goku è capace di usare la sua rapidità di pensiero nel mezzo della battaglia per evitare di subire gravi danni da una di queste tecniche.

Il Saiyan si trattiene volontariamente e non cerca di combattere come faceva una volta, ma allo stesso tempo è chiaro che ora ha in mente una sorta di piano mentre riesce impedire Gas di usare la sua trasmissione istantanea.

La fine del capitolo vede Goku teletrasportarsi nel loro prossimo misterioso campo di battaglia.