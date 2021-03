Il manga di Dragon Ball Super sta affrontando la nuova saga de Il Sopravvissuto Granola e, come già visto, oltre introdurre il cacciatore di taglie Granola, appunto, è venuta fuori una nuova organizzazione di ladri nota come Heeters.

Gli Heeters stanno tentando di formare un’organizzazione criminale simile a quella di Freezer, terrorizzando i pianeti, ma la nuova banda malvagia agisce per la ricerca di informazioni più segrete del mondo di Dragon Ball.

Nel recente capitolo della serie manga, il 69°, apprendiamo che gli Heeters ad oggi non sapevano nulla dell’esistenza delle Sfere del Drago e dei loro segreti ampliati proprio con la recente pubblicazione.

Pertanto, adesso che Seven-Three è sotto controllo, sarà interessante scoprire la prossima mossa della banda malvagia che molto probabilmente si metterà nelle tracce delle Sfere del Drago per mantenere alto il livello degli affari che gira attorno alle informazioni più calde e che possono essere usate per la superiorità nello spazio.

Dove leggere Dragon Ball Super

Il Capitolo 69 di Dragon Ball Super è disponibile per la lettura gratuita e legale su MANGA Plus.

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 69, con i primi 64 scritti raccolti in 14 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

