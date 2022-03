Elden Ring: da oggi il vostro nuovo personaggio potrà essere Sonic

Elden Ring è uscito da circa un mese, è ormai, tra tributi, speedrun e citazioni varie, il nuovo titolo From Software fa sempre parlare di se. L’immenso open world regala spesso e volentieri delle trovate geniali, che in mano agli utenti giusti possono trasformarsi in qualcosa di unico.

Tra le innumerevoli difficoltà concerni al titolo, troviamo le invasioni. Queste ultime nel corso di una run possono risultare altamente fastidiose, visto e considerato che spesso mettono i bastoni tra le ruote alla vostra partita, rovinando l’esperienza pregressa in quel momento.

In questi giorni questo campo, è invaso da un personaggio unico e singolare: Sonic the Hedgehog. Ovviamente non si tratta del personaggio di casa SEGA né di una mod a proposito.

Semplicemente alcuni giocatori hanno scoperto un effetto particolare della cenere di guerra Lightning Ram, ottenibile da una degli scarabei magici ad Altus Plateau. La cenere è uno degli oggetti più rotti di tutto il gioco, specialmente negli scontri in PVP.

Il singolare oggetto permette di rotolare a lungo e di colpire i nemici con scariche elettriche, proprio come fa lo storico personaggio di Sonic, che a questo giro diventa davvero fastidioso.

Uno youtuber, Marco Yolo ha deciso di ricreare una build che ricordasse il personaggio di casa SEGA, rotolando su tutto e tutti, anche invadendo altri giocatori.

In calce l’esilarante video riguardante Elden Ring e Sonic:

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive.

La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”.

Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.