Berserk indubbiamente ha formato tutta la saga dei Souls, compreso Elden Ring, l’ultima fatica di casa From Software. Il mastodontico titolo ha inserito innumerevoli tributi all’opera di Kentaro Miura, che ancora oggi è di ispirazione a tutti gli artisti che vogliono creare un universo dark fantasy.

Infatti la citazione dell’Ammazzadraghi di Gatsu è solo l’inizio degli easter egg dedicati alla saga di Berserk, che accompagnano il Senzaluce nel suo arduo cammino attraverso l’interregno.

Dalle armi del protagonista quindi, passando per le armature indossate anche dai secondari, i fan hanno scoperto una location nel gioco che richiama uno dei luoghi più macabri dell’opera di Miura: parliamo dell’albero degli impiccati, dove lo stesso Gatsu è nato dal cadavere di sua madre.

In calce alla notizia potete visionare una foto riguardante questo luogo. Un cavaliere simile a Gatsu che equipaggia l’iconico spadone si trova nei pressi di un albero con innumerevoli corpi appesi ai rami, in un’atmosfera inquietante e drammatica indubbiamente.

Era un oggetto troppo grande per chiamarlo spada. Troppo spesso, troppo pesante e troppo grezzo. Non era altro che un blocco di ferro.

Un’opera talmente appassionante da ispirare l’intera saga dei souls. Ecco la citazione all’interno di Elden Ring, il nuovo gioco From Software.

Durante l’avventura è possibile reperire e usare lo Spadone di Gatsu:

La descrizione dello Spadone presente nel gioco non è da meno, e anche lì possiamo leggere e apprendere che è un’arma per massacrare nemici non umani, proprio come la utilizzava il protagonista di Berserk. Questo particolare è stato sicuramente aggiunto da Miyazaki per non lasciare dubbi al pubblico riguardante il suo amore verso l’opera del compianto Kentaro Miura, che nel 1996 rivoluzionò per sempre il mondo, non solo dei manga, ma quello riguardante la cultura pop in generale.

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”. Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.