One Piece: ecco la nuova e spettacolare copertina del volume 102

One Piece ha ormai pubblicato oltre 100 volumi, comprensivi di innumerevoli ed emozionanti capitoli collezionati nel corso del tempo. Un risultato incredibile che pone l’epopea di Eiichiro Oda su vette altissime, senza tener conto che la storia deve ancora concludersi.

A proseguire questo traguardo ci pensa il volume 102, che dopo una prima bozza presentata su Twitter, oggi si mostra in tutto il suo splendore, in una meravigliosa versione definitiva e ufficiale.

Questa volta il logo One Piece si presenta in giallo, con qualche sfumatura di rosa e di azzurro sul mitico capello, mentre sotto si intravede Kaido in versione drago che allegramente attraversa la copertina. In basso troviamo tutti i protagonisti dei capitoli contenuti: Sanji VS Queen, Zoro VS King.

Mentre l’hacking ha costretto l’anime di One Piece a concedersi una pausa, anche il manga ne approfitta, e si concede un piccolo stop che rimanda tutto al 27 Marzo. Eiichiro Oda sta restaurando le sue energie mentali e fisiche, mentre gli appassionati sono in trepidante attesa.

Il ritorno di Joy Boy è stato annunciato ed un nuovo potere è stato rivelato. Negli scorsi capitoli abbiamo avuto degli indizi palesi su ambedue le cose, anche se non si hanno conferme definitive.

D’altronde si parla di Oda no? Nonostante le basi costruite nelle ultime tavole siano appetibili, dobbiamo ancora attendere per le succose rivelazioni.

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.

Il capitolo 1043 di One Piece è uscito domenica 13 marzo su Manga Plus.

One Piece gode di una fama incredibile, dovuta ad una storia appassionante che da anni cattura, ed ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo.

L’omonima serie, grazie a questo, possiede un merchandising variegato e prolifero e Shueisha, approfittando della situazione, decide di rilasciare un gioco di carte ufficiale.