Moon Knight: un nuovo spot e una preview rivelano un mostruoso nemico

Mancano solo 9 giorni all’uscita di Moon Knight su Disney+ e la campagna promozionale si intensifica, con una nuova preview (dopo quella della scorsa settimana) e un nuovo spot che rivelano alcuni particolari della vicenda, presumibilmente dal primo episodio.

In una clip rilasciata online lunedì 21 Marzo (che potete vedere qui sopra) vediamo il personaggio di Steven Grant/Marc Spector (Oscar Isaac) in una situazione di pericolo, con Layla (May Calamawy) che gli chiede di richiamare il costume. La mite personalità di Steven non capisce però cosa voglia dire, quindi Layla gli affida una sorta di amuleto e si danno alla fuga mentre Arthur Harrow (Ethan Hawke) è impegnato in una sorta di rituale magico, attraverso il quale evoca un essere ringhiante di cui vediamo solo sbucare una mano.

Questa creatura la vediamo brevemente nello spot rilasciato il domenica 20 Marzo inseguire Moon Knight tra i tetti di Londra, e probabilmente è quella che era distesa mentre l’eroe la prendeva selvaggiamente a pugni nei primi trailer rilasciati. Da quanto possiamo vedere, sembrerebbe una sorta di ibrido tra un essere umano mummificato e uno sciacallo, probabilmente legato al dio dei morti egiziano Anubi.

Nello stesso spot (qui sopra) vediamo sequenze in cui Marc evoca il costume di fronte a Layla, dimostrandone le capacità antiproiettile dato che protegge la ragazza da colpi di pistola con il suo mantello.

Lo spot si chiude poi con un Oscar Isaac che indossa il costume di Moon Knight ed esclama “Questo è il più bel peggior giorno della mia vita!”, con un’espressione che solleva molti dubbi sulla sanità mentale della personalità che sta interpretando in quel momento.

A quanto sembra dai vari spot e preview di Moon Knight, conosceremo il personaggio in un momento in cui la mite personalità di Steven Grant sarà dominante, ma in realtà dovrebbe essere attivo come Moon Knight già da tempo, con le origini che saranno probabilmente svelate in flashback. Questo spiegherebbe anche come sarebbe possibile che sia già presente un’ulteriore personalità legata all’attività di giustiziere come quella di Mr. Knight.