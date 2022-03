Moon Knight: la prima, inquietante clip ufficiale

A meno di due settimane dal debutto di Moon Knight in esclusiva su Disney+, una nuova clip ufficiale della serie rilasciata dai Marvel Studios rende bene l’idea dell’atmosfera oscura e inquietante che attende gli spettatori. La potete guardare qui sopra in apertura dell’articolo.

In Moon Knighti il mite impiegato di un negozio di souvenir e articoli da regalo del museo Steven Grant viene afflitto da blackout e ricordi di un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e condivide un corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc convergono su di loro, devono districarsi nelle loro complesse identità mentre sono immersi in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

In questa prima clip ufficiale di Moon Knight vediamo il povero Steven terrorizzato dall’avvicinarsi di una figura inquietante lungo un corridoio oscuro, mentre è paralizzato dalla paura in ascensore. La figura sembra il dio egizio Konshu, ma quando irrompe nell’ascensore, si rivela essere solo un’innocua vecchietta, abbastanza in imbarazzo nel vedere Steven prostrato a terra dal terrore. Steven dice di aver perso una lente a contatto per giustificarsi, ma una volta che la vecchietta esce velocemente dall’ascensore, viene sorpreso dalla visione di Konshu, con il teschio di corvo tipico della rappresentazione del dio egizio nei fumetti degli ultimi anni.

La clip si interrompe così, ma fa ben capire che l’atmosfera della serie sarà molto diversa da quella delle altre serie

Moon Knight è interpretato da Oscar Isaac, con Ethan Hawke e May Calamawy negli altri ruoli principali. Mohamed Diab e il team di Justin Benson e Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi, con Jeremy Slater a capo del team di sceneggiatori. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono i produttori esecutivi. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-produttori esecutivi.