Secret Invasion – Samuel L. Jackson ha confermato che nella serie apparirà anche Don Cheadle!

Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company del 2020 il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

In una recente intervista con il podcast Happy, Sad, Confused, l’attore di Secret Invasion Samuel L. Jackson, che interpreta Nick Fury, ha commentato e confermato che l’attore Don Cheadle alias War Machine sarà anch’esso nella Serie TV.

“Stiamo ultimando le riprese. Ho delle co-star fantastiche… Emilia Clarke è fantastica, Ben Mendelsohn è fantastico. Abbiamo anche Don Cheadle e Martin Freeman! È tutto così bello. Io e Don giochiamo a golf molto spesso, ed è la prima volta che lavoriamo insieme. È molto bello.

Uno dei primi giorni sono arrivato sul set e c’era Olivia Colman… Io ho iniziato ad urlare! Sono un suo grandissimo fan. Abbiamo riso tutto il giorno, e quando abbiamo iniziato a girare abbiamo fatto scintille. È meravigliosa, ed è una bravissima attrice.”

Quando gli è stato chiesto a proposito di potenziali crossover con altri personaggi, l’attore ha risposto:

“Dai, sai che non posso dire nulla. Posso dirti che Captain Marvel 2, Ant-Man 3 e la nostra serie erano molto vicine. Stavamo girando tutti nello stesso momento e negli stessi Studios. Quindi chissà, magari qualcuno è passato a salutarci.”

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il Mondo non ha più delle solide difese.

