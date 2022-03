Le uscite Panini DC Italia del 24 marzo 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 24 marzo 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Le uscite Panini DC Italia del 24 marzo 2022

Fables 6

Terre Natie

DC Black Label Hits

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene: Fables (2002) #34/41

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738398

18,00 €

Continua la rinomata serie di Bill Willingham che ha reinterpretato i personaggi delle fiabe per i lettori di oggi!

Il giovane Boy Blue è tornato nelle Terre Natie… e la sua missione ci permetterà di scoprire la vera identità dell’Avversario! Chi è l’individuo che ha costretto interi popoli a sottomettersi a lui?

Nel frattempo, l’intrepido Jack dei Racconti sta per vivere un’insolita avventura a Hollywood…

…e Mowgli, il protagonista de Il libro della giungla, si prepara a tornare a Favolandia!

The Dreaming – Le Ore della Veglia 1

Sandman Universe Collection

Autori: Nick Robles, G.Willow Wilson

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: The Dreaming: Waking Hours (2020) #1/5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738411

13,00 €

Una nuova storia dal leggendario mondo creato da Neil Gaiman.

Uno dei compiti principali di Sogno è quello di creare incubi.

Il Signore dei Sogni crede di aver realizzato il suo capolavoro con la creazione di Rovina…

…ma il nuovo arrivato tiene fede al suo nome scatenando il caos!

Batman/Superman 21

Autori: Ivan Reis, Gene Luen Yang

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene:

Batman/Superman (2019) #20

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Non c’è tempo per riprendere fiato: dopo l’incredibile battaglia avvenuta nell’Archivio dei Mondi, l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro devono subito tornare in azione!

Nonostante gli sforzi dei nuovi alleati El Diablo e Alanna, il folle Auteur.io sta infatti avendo la meglio, e molte realtà rischiano di scomparire per sempre.

Come se non bastasse, l’Archivio sta per rivelare la storia più terrificante mai raccontata su celluloide infusa di magia…

…quella del demone chiamato Etrigan!

Justice League 22

Autori: Xermanico, Steve Pugh, Brian Michael Bendis, Ram V

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Justice League (2018) #63 (II), #64 (II), #65 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

La più grande minaccia per i Pianeti Uniti è a piede libero, e nessuno nel cosmo è al sicuro!

Gli interessi della Justice League si incrociano con quelli di Checkmate, e un vecchio nemico irrompe sulla scena.

La Justice League Dark si prepara allo scontro e raccoglie le forze giusto in tempo per conoscere un nuovo alleato.

Dopo un inizio al fulmicotone, i blockbuster DC diretti da Brian M. Bendis e Ram V iniziano a costruire il futuro!

Rorschach 12

DC Black Label

Autori: Jorge Fornés, Tom King

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Rorschach (2020) #12

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738381

3,00 €

Il detective senza nome sembra finalmente arrivato alla risoluzione del mistero…

È stata una strada costellata di cadaveri e depistaggi, ma la storia del tentato assassinio sembra finalmente chiara!

Quali saranno però le conseguenze di questa rivelazione?

L’ultimo, devastante capitolo della maxi serie di Tom King e Jorge Fornés!

Batman: Reptilian 5

DC Black Label

Autori: Garth Ennis, Liam Sharp

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Reptilian (2021) #5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738367

3,00 €

Seguendo le tracce del mostro che terrorizza la malavita di Gotham City, Batman si è trovato finalmente faccia a faccia con un temibile rettile.

Questa inquietante creatura è alla ricerca di una sola cosa: sua madre. Ma chi può essere la genitrice di un essere del genere?

E quale ruolo ricopre Killer Croc in questa incredibile vicenda?

Il penultimo capitolo della grottesca saga realizzata da Garth Ennis (Preacher) e Liam Sharp (Lanterna Verde).

Infinite Frontier Special: Secret Files

Autori: Stephanie Phillips, Inaki Miranda, Dan Watters, Joshua Williamson, AA.VV.

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 80

Formato: 17X26

Contiene:

Infinite Frontier: Secret Files (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738312

12,00 €

Infinite Frontier 0 ha segnato un vero e proprio nuovo inizio per l’Universo DC…

…ora è il momento di conoscere meglio i protagonisti delle avventure che leggeremo nei prossimi numeri di DC Crossover!

Inoltre: quali sono le intenzioni del Presidente Superman, autentico faro di speranza per tutto il cosmo?

Inoltre: quali sono le intenzioni del Presidente Superman, autentico faro di speranza per tutto il cosmo?

Doom Patrol: Il Peso dei Mondi

DC Young Animal Collection

Autori: Jeremy Lambert, James Harvey, Evan “Doc” Shaner, Gerard Way, AA.VV.

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene: Doom Patrol: Weight of the Worlds (2019) #1/7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828737636

23,00 €

Il ritorno dei supereroi più strani del mondo!

Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance, torna a scrivere le avventure surreali della Doom Patrol!

Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance, torna a scrivere le avventure surreali della Doom Patrol! Dalla mediazione di un divorzio tra entità cosmiche alla rottura della quarta parete, Flex Mentallo e compagni prenderanno parte a un viaggio attorno al sistema solare, affrontando l'insolito e il bizzarro.

Con i personaggi che hanno ispirato la serie TV su Amazon Prime Video!

Batman: il Detective

DC Collection

Autori: Andy Kubert, Tom Taylor

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Batman: The Detective (2021) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738091

19,00 €

L’incredibile talento dello sceneggiatore Tom Taylor (DCeased) e quello del disegnatore veterano Andy Kubert (Superman) si uniscono per regalarci una nuova miniserie!

A seguito di una grande tragedia avvenuta nel Regno Unito, Batman si prepara a dare il via a un’indagine difficile lontano da Gotham City…

…ma qualcuno sta per metterlo alla prova con esiti sconvolgenti.

Qual è il vero obiettivo di questo misterioso avversario?

Superman 34

Variant Cover

Autori: John Simms, Tom Taylor

Data di uscita: 24 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene:

Superman: Son of Kal-El (2021) #1, Superman: Son of Kal-El (2021) #2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738374

7,00 €