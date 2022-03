Le uscite Panini DC Italia del 17 marzo 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 17 marzo 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 17 marzo 2022, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 17 marzo 2022

Batman 43

Movie Variant B di Riccardo Federici

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Finora a Gotham c’è stato un solo giudice supremo: Batman.

Ma ora la situazione è cambiata e, con un’arma potentissima, una nuova Giuria si appresta a giudicare il Pipistrello!

Continuano le macchinazioni del Pinguino e di Worth, ora alleati della famiglia Falcone e degli Imbucati.

Un nuovo, emozionante capitolo del ciclo di Detective Comics firmato da Mariko Tamaki e Dan Mora!

Joker 5

Autori: Francesco Francavilla, James Tynion IV, Matthew Rosenberg, Sam Johns, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene:

The Joker (2021) #5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

È arrivato il momento di fare un viaggio nel passato e scoprire cos’è successo durante la prima notte di Joker ad Arkham!

Cosa comprese davvero Jim Gordon quella sera? Cosa rende il Principe Pagliaccio del

Crimine diverso dagli altri criminali di Gotham City?

Francesco Francavilla (Batman: Lo specchio nero) disegna una nuova storia dai toni noir ambientata nel mondo del Cavaliere Oscuro!

Nel frattempo, Bluebird continua la sua indagine su Punchline, e forse potrebbe ottenere le risposte che stava cercando!

Infinite Frontier 1

DC Crossover 15

Autori: Xermanico, Paul Pelletier, Jesus Merino, Joshua Williamson

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26

Contiene: Infinite Frontier (2021) #1/2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

Alcuni dei più grandi eroi DC tornano in scena per dipanare incredibili misteri cosmici!

La Lanterna Verde Alan Scott è alle prese con la sparizione dei suoi alleati.

Quali sono le vere intenzioni di Darkseid? E come decideranno di intervenire Barry Allen e il Presidente Superman?

Inoltre, Roy Harper non dovrebbe essere morto…?

Batman/Catwoman 9

DC Black Label

Autori: Liam Sharp, Tom King

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene:

Batman/Catwoman (2021) #9

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Tom King e Liam Sharp ci raccontano un nuovo capitolo della saga che esplora il legame fra Batman e Catwoman!

Bruce Wayne e Selina Kyle si sono riavvicinati, ma Joker farà a entrambi una richiesta che potrebbe compromettere il loro rapporto.

Andrea Beaumont, disperata per la scomparsa del figlio, sta per fare una scoperta che potrebbe condurla definitivamente alla pazzia!

Nel frattempo Helena Wayne, la Batwoman del futuro, è costretta a dare la caccia a sua madre, ormai fuori controllo!

Sensational Wonder Woman 1

DC Collection

Autori: Alyssa Wong, Stephanie Phillips, Andrea Shea, Colleen Doran, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Sensational Wonder Woman (2021) #1/7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738299

18,00 €

Un volume celebrativo per gli 80 anni di Wonder Woman!

Un viaggio nel mondo di Diana, per scoprire tutto ciò che la rende sensazionale!

Una serie di racconti realizzati da alcuni dei migliori autori contemporanei.

Storie di Stephanie Phillips, Colleen Doran, Paul Pellettier e molti altri!

He-Man and the Masters of the Universe 1

Il Segreto di Eternia

DC Omnibus

Autori: James Robinson, Keith Giffen, Pop Mhan, Philip Tan, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 440

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Masters of the Universe (2012) #1, He-Man and the Masters of the Universe (2012) #1/6, Masters of the Universe: The Origin of Skeletor (2012) #1, Masters of the Universe: The Origin of He-Man (2013) #1, Masters of the Universe: The Origin of Hordak (20

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828737346

45,00 €

I fumetti DC ispirati alla serie cult degli anni Novanta raccolti per la prima volta in una collezione completa!

Il potente He-Man, l’indomabile She-Ra e i temibili Skeletor e Hordak tornano per far sognare vecchi e nuovi fan!

I Masters of the Universe dell’era DC e tutti i loro crossover, incluse le avventure originali dei primi anni Ottanta!

He-Man and the Masters of the Universe 2

L’Arrivo dell’Orda

DC Omnibus

Autori: Keith Giffen, Dexter Soy, Pop Mhan, Dan Abnett, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 440

Formato: 18.3X27.7

Contiene: DC Universe vs. Masters of the Universe (2013) #1, He-Man and the Masters of the Universe (2013) #7/19

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828737520

45,00 €

I fumetti DC ispirati alla serie cult degli anni Novanta raccolti per la prima volta in una collezione completa!

Il potente He-Man, l’indomabile She-Ra e i temibili Skeletor e Hordak tornano per far sognare vecchi e nuovi fan!

I Masters of the Universe dell’era DC e tutti i loro crossover, incluse le avventure originali dei primi anni Ottanta!

He-Man and the Masters of the Universe 3

La Guerra dell’Eternità

DC Omnibus

Autori: Rob David, Pop Mhan, Dan Abnett, George Tuska, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 464

Formato: 18.3X27.7

Contiene: He-Man and the Eternity War (2015) #1/15, DC Comics Presents (1978) #47, Masters of the Universe Preview (1982) #0, Masters of the Universe (1982) #1/3

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828738145

49,00 €

I fumetti DC ispirati alla serie cult degli anni Novanta raccolti per la prima volta in una collezione completa!

Il potente He-Man, l’indomabile She-Ra e i temibili Skeletor e Hordak tornano per far sognare vecchi e nuovi fan!

I Masters of the Universe dell’era DC e tutti i loro crossover, incluse le avventure originali dei primi anni Ottanta!

He-Man and the Masters of the Universe 4

Scontri tra Multiversi

DC Omnibus

Autori: Tom Derenick, Rob David, Tim Seeley, Freddie Williams ll, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 456

Formato: 18.3X27.7

Contiene: He-Man/Thundercats (2016) #1/6, Injustice vs. Masters of the Universe (2018) #1/6, He-Man and the Masters of the Multiverse (2019) #1/6

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828738152

49,00 €

I fumetti DC ispirati alla serie cult degli anni Novanta raccolti per la prima volta in una collezione completa!

Il potente He-Man, l’indomabile She-Ra e i temibili Skeletor e Hordak tornano per far sognare vecchi e nuovi fan!

I Masters of the Universe dell’era DC e tutti i loro crossover, incluse le avventure originali dei primi anni Ottanta!

Batman: Cos’è Successo al Cavaliere Oscuro?

DC Deluxe

Autori: Neil Gaiman, Mark Buckingham, Simon Bisley, Andy Kubert, AA.VV.

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman (1940) #686, Detective Comics (1937) #853, Batman: Black and White (1996) #2 (V), Secret Origins (1986) #36 (II), Secret Origins Special (1989) #1 (I)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

18,00 €

Il pluripremiato sceneggiatore Neil Gaiman (Sandman) ci regala un magnifico tributo al Cavaliere Oscuro e al suo mondo!

Batman ha difeso con coraggio Gotham City per anni, ma ora è rimasto vittima della sua incessante guerra al crimine…

…e i suoi più grandi nemici e amici sono pronti a rendergli omaggio. Ma i loro affascinanti racconti sono veritieri?

Inoltre, diverse storie brevi che Gaiman, nel corso degli anni, ha dedicato all’Uomo Pipistrello!

Batman: il Secondogenito

DC Collection

Autori: Travel Foreman, John Ridley

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 136

Formato: 17X26

Contiene: The Next Batman: Second Son (2021) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738282

17,00 €

Le origini del prossimo Cavaliere Oscuro, Tim “Jace” Fox!

Il figliol prodigo della famiglia Fox torna a Gotham City per indossare il mantello di

Il figliol prodigo della famiglia Fox torna a Gotham City per indossare il mantello di Batman dopo anni di lontananza…

Ma dove è stato in quegli anni? E come è diventato il nuovo protettore di Gotham?

Una nuova aggiunta alla famiglia di Batman che si ricollega ai traumatici eventi di Joker War!

Batman 2

DC Classic Golden Age

Autori: George Roussos, Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 17X26

Contiene: Detective Comics (1937) #46/56, Batman (1940) #4/7, World’s Best Comics (1941) #1, World’s Finest Comics (1941) #2/3

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828737322

34,00 €

Continua la riproposizione delle mitiche storie della Golden Age che crearono il mito di Batman!

I suoi creatori Bill Finger e Bob Kane ci riportano sulle strade di un’America flagellata da gangster senza scrupoli!

Per fortuna l’Uomo Pipistrello può portare avanti la sua lotta al crimine supportato da Robin, il Ragazzo Meraviglia!

Il ritorno di Joker e l’esordio di nuovi avversari come il Pinguino e lo Spaventapasseri!

Lanterna Verde 2

DC Classic Silver Age

Autori: Mike Sekowsky, John Broome, Gardner Fox, Gil Kane

Data di uscita: 17 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 352

Formato: 17X26

Contiene: Green Lantern (1960) #10/22

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828736875

28,00 €