Tra le le uscite Panini DC Italia di Maggio 2022 si segnalano il volume di Black Adam in occasione del film (prima che la pellicola venisse rinviata ad ottobre…) e gli esordi dei nuovi Batman e Aquaman.

Inoltre una ricca riproposta di titoli dedicati a Batman, per cavalcare il successo di The Batman nelle sale cinematografiche.

Ecco di seguito, come riportate su Anteprima, tutte le uscite Panini DC Italia di Maggio 2022, ricordandovi che potete consultare qui il riepilogo delle uscite di Aprile.

Le uscite Panini DC Italia di Maggio 2022: le serie regolari

INFINITE FRONTIER 3

DC CROSSOVER 17 Autori: Joshua Williamson, Tom Derenick, Paul Pellettier, Jesus Merino, AA.VV. 12 maggio • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Infinite Frontier (2021) #5/6

La miniserie di Joshua Williamson (Batman/Superman) incentrata sui misteri del Multiverso Infinito si conclude qui! • Lo Psico-Pirata e Bones, il direttore del D.E.O., si preparano a farci alcune sconvolgenti rivelazioni sugli eventi che hanno coinvolto la Giustizia Incarnata e tanti altri eroi! • Ma qual è il vero piano di Darkseid? Come si lega a Roy Harper? • E quale incredibile sorte attende Barry Allen, l’Uomo più Veloce del Mondo?

BATMAN 47

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez 12 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman (2016) #114/115

Un nuovo emozionante capitolo della saga Fear State! • Continua la corsa contro il tempo di Batman per fermare lo Spaventapasseri! • Ma il problema principale resta la follia omicida di Peacekeeper-01! • E chi è il pericoloso Peackeeper-X?

BATMAN 48

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Matthew Rosenberg, Darick Robertson 26 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Detective Comics (1937) #1044 (I), Detective Comics (1937) #1042 (II), Detective Comics (1937) #1043 (II)

Un’organizzazione terroristica cerca di rapire il sindaco Nakano, e solo Batman potrà proteggerlo! • Ma quando l’azione si sposta nelle fogne sottostanti, una minaccia molto più sinistra si palesa! • Inoltre, Jason Todd si allea con Deb Donovan per indagare sulle misteriose sparizioni dei corpi dalla morgue di Gotham City, e la loro ricerca li porta al cadavere di Bane! • Riuscirà Deb a sopravvivere per raccontare la storia?

BATMAN SPECIAL: FEAR STATE

PANINI DIRECT Autori: James Tynion IV, Ed Brisson, Christian Ward, Brandon Thomas, AA.VV. Maggio • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Batman Secret Files: Peacekeeper-01 (2021) #1, Batman Secret Files: The Gardener (2022) #1, Batman Secret Files: Miracle Molly (2021) #1, Batman (2016) #112 (II)/114 (II)

Siamo in pieno Fear State e salgono alla ribalta alcuni dei personaggi centrali! • Come stanno vivendo la situazione Gardener, Miracle Molly e Peacekeeper-01? • E cosa sta succedendo nella testa del disturbato Clownhunter? • Un volume che approfondisce alcuni aspetti importanti dell’evento batmaniano!

JOKER 7

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Guillem March, Sweeney Boo 12 maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Joker (2021) #7

James Tynion IV continua a raccontarci l’arrembante duello fra Jim Gordon e Joker! • L’ex commissario si trova a Parigi ed è stato accusato di omicidio… riuscirà a dimostrare la sua innocenza? • Oracle ha inviato un suo emissario a Santa Prisca per indagare sulla nuova Bane, ma non sa che qualcuno si nasconde nella Torre dell’Orologio! • Nel frattempo, Harper Row è pronta a tutto pur di difendere un’innocente dalla crudeltà di Punchline!

BATMAN/SUPERMAN 23

Autori: Gene Luen Yang, Francesco Francavilla, Paul Pelletier 19 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman/Superman Annual (2021) #1

Il sorprendente epilogo della saga di Auteur.io… in formato flip-book! • Il Mondo del Cavaliere e il Mondo del Domani vivono ancora, ma le loro versioni di Batman e Superman sono finite ognuna nella dimensione dell’altra. • Due incredibili avventure che finiscono per incontrarsi al centro dell’albo… e che vi faranno girare la testa! • L’arte di Francesco Francavilla per l’ultima parola di Gene Luen Yang sull’Archivio dei Mondi!

SUPERMAN 36

PANINI DIRECT Autori: Tom Taylor, John Timms, Daniele Di Nicuolo, Gabe Eltaeb Maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #3, Superman: Son of Kal-El (2021) #4

Ultimo abbraccio, ultimo commiato: l’Uomo d’Acciaio lascia la Terra… • Ora Jon Kent è ufficialmente Superman! • Nuovi amici: chi è Jay Nakamura e cos’è la Verità? • Vecchi nemici: Gamorra dichiara guerra a Superman!

JUSTICE LEAGUE 24

Autori: Brian M. Bendis, Ram V, Phil Hester, Sumit Kumar 19 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Justice League (2018) #67, #68 (II)

Per impedire che la linea della giustizia venga valicata, Justice League e Ordine Unito si affrontano apertamente! • Potrà la giovane organizzazione dei Pianeti Uniti resistere al fragoroso scontro di superpotenze intergalattiche? • Freccia Verde dovrà fare i conti con le sue responsabilità sia verso Checkmate che verso la League! • Justice League Dark e Aquaman uniscono le forze per contrastare la minaccia di Merlino!

WONDER WOMAN 27

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Travis Moore, Steve Pugh 26 maggio • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Wonder Woman (2016) #779 (I)/#780

Tutto prima o poi finisce, anche la furia assassina di Giano! • Wonder Woman si ritrova in un mondo tra i mondi per la sfida finale! • Si conclude il ciclo narrativo dedicato della Sfera degli Dei… • …e Diana è pronta per tornare a casa, sulla Terra!

FLASH 25

PANINI DIRECT Autori: Jeremy Adams, Christian Duce Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Flash (2016) #774

La prima festa padre e figlia della Terrifictech sta per trasformarsi in un evento da incubo! • I brutti sogni prendono vita portando il caos per le strade, e toccherà a Wally e Irey mettersi tra loro e Central City! • Con sua figlia in pericolo, Flash dovrà dimostrare di essere l’Uomo più veloce del mondo… dei sogni! • Jeremy Adams crea il suo primo nuovo supercattivo, mentre qualcosa di inatteso sta per arrivare a Central City!

LANTERNA VERDE 25

PANINI DIRECT Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Marco Santucci Giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Green Lantern (2021) #7

Il mistero dei Settori Oscuri inizia a svelarsi! • Per salvare Kilowog e la sua squadra di Lanterne sopravvissute, John entra in un regno misterioso! • Intanto, su Oa, Keli è in coma e la squadra di Jo Mullein si avvicina a scoprire i responsabili della distruzione della Batteria del Potere! • Ma un arrivo a sorpresa mette fuori gioco un investigatore chiave!

BATMAN/CATWOMAN 11

DC BLACK LABEL Autori: Tom King, Clay Mann 26 maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Batman/Catwoman (2021) #11

Continua l’incredibile serie di Tom King e Clay Mann incentrata sull’amore senza tempo che lega Batman e Catwoman! • Selina Kyle è riuscita a sopravvivere agli attacchi dei suoi nemici e ora è arrivata a un momento cruciale. Continuerà a essere una criminale o proverà a diventare eroica come il Cavaliere Oscuro? • L’unica cosa che la Felina Fatale deve fare è giurare di non uccidere Joker… • …ma cosa la spingerà, molti anni dopo, a infrangere la sua promessa?

BATMAN DI SCOTT SNYDER 25

DC BEST SELLER Autori: Scott Snyder, Tom King, Rafael Albuquerque, Mikel Janin, AA.VV. 9 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: All-Star Batman (2016) #13/14, Batman: Rebirth (2016) #1, Batman Annual (2017) #1 (II)

L’epico finale di All-Star Batman, con il confronto decisivo tra l’Uomo Pipistrello e… il Cavaliere Oscuro?! • Bruce Wayne di fronte al dilemma definitivo: sacrificare la persona che più ama o il proprio futuro come Uomo Pipistrello? • Scott Snyder affianca Tom King e Mikel Janin per dare il via a una nuova era! • Inoltre, una storia breve disegnata da Declan Shalvey (Northlanders)!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 17

DC BEST SELLER Autori: John Byrne, Jerry Ordway, George Pérez, Mike Mignola, AA.VV. 26 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Adventures of Superman (1987) #440, Action Comics (1938) #600

1988: John Byrne e il Superman Team celebrano i cinquant’anni dell’Azzurrone! • È biondissima, è bellissima, viene dallo spazio: è una ragazza super! • Ma Superman non ha occhi che per… Wonder Woman! • Il primo, celeberrimo bacio fra l’uomo e la donna più potenti della Terra!

SUPERMAN VS. LOBO 2

PANINI DIRECT — DC BLACK LABEL Autori: Tim Seeley, Sarah Beattie, Mirka Andolfo Maggio • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Superman vs. Lobo (2021) #2

I sogni di Superman e Lobo diventano realtà! Ma ottenere quello che si è sempre desiderato può non essere un bene! • Quando il divino alieno Numen riporta i pianeti Krypton e Czarnia indietro dall’oblio commette un terribile errore di calcolo! • Le origini dell’Uomo d’Acciaio e del Grand’Uomo si mescolano, dando vita a un incubo a dir poco esilarante! • Il secondo capitolo della folle trilogia scritta da Tim Seeley, Sarah Beattie e disegnata da Mirka Andolfo!

Le uscite Panini DC Italia di Maggio 2022: i volumi

FRECCIA VERDE DI LEMIRE E SORRENTINO

DC LIBRARY Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino Maggio • 17×26, C., 472 pp., col. • Euro 42,00 Contiene: Green Arrow (2011) #17/34, Green Arrow (2011) #23.1, Secret Origins (2014) #4 (II), Green Arrow: Futures End (2014) #1, Green Arrow 80th Anniversary (2021) #1 (XI)

Sei anni fa, Oliver Queen è naufragato su un’isola sperduta. Lì è morto l’uomo ed è nato Freccia Verde… • …ma diversamente da quanto credeva Oliver, non fu un incidente! • Il destino dell’arciere è legato a una misteriosa organizzazione che si muove dietro le quinte per influenzare le sorti del mondo. • Jeff Lemire e Andrea Sorrentino aprono uno squarcio sulle vere origini di Freccia Verde!

ROBIN & BATMAN: LA NASCITA DEL DINAMICO DUO

DC COLLECTION Autori: Jeff Lemire, Dustin Nguyen Maggio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Robin & Batman (2022) #1/3

Alle origini delle leggendarie imprese di Batman e Robin c’è la storia di due individui che imparano a essere una famiglia! • È la storia di un giovanissimo Dick Grayson rimasto orfano che intraprende a fatica i suoi primi passi nel mondo della lotta al crimine. • È la storia di come Bruce Wayne impara il suo ruolo di mentore supereroistico e di padre adottivo. Ed è anche la storia di Alfred, testimone e coscienza dei due eroi. • La nascita del primo Ragazzo Meraviglia raccontata dall’affiatato tandem creativo composto da Jeff Lemire (Animal Man) e Dustin Nguyen (Detective Comics)!

SUPERMAN – ACTION COMICS VOL. 1: MAFIA INVISIBILE

PANINI DIRECT — DC REBIRTH COLLECTION Autori: Brian M. Bendis, Ryan Sook, Patrick Gleason, Yanick Paquette Maggio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Action Comics #1001/1006

Inizia qui la raccolta della run di Action Comics scritta da Brian M. Bendis! • La criminalità organizzata di Metropolis potrebbe aver trovato un modo di operare sotto il naso di Superman! • Chi è la potente e misteriosa Red Cloud? E perché Clark Kent si trova a indagare sul ruolo di eroe negli incendi della città? • Comincia così il racconto delle avventure più urbane e personali di Clark Kent, per le matite di Ryan Sook e Patrick Gleason.

SUICIDE SQUAD VOL. 2: IMBOSCATA!

PANINI DIRECT — DC COLLECTION Autori: Robbie Thompson, Eduardo Pansica, Tim Sheridan, Rafa Sandoval, AA.VV. Giugno • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00 Contiene: Suicide Squad Annual (2021) #1, Suicide Squad (2021) #7/12

Con il ritorno di Amanda Waller al comando e i nuovi sorprendenti ingressi, la Task Force X è ora pronta ad affrontare chiunque. • Peccato che la prossima missione sia in un posticino chiamato… inferno! • Ma c’è di peggio: la loro unica possibilità di sopravvivenza è Ambush Bug! • Inoltre, il segreto dietro all’ingresso in squadra di Superboy!

IO SONO BATMAN: UN NUOVO CAVALIERE OSCURO

DC COLLECTION Autori: John Ridley, Olivier Coipel, Christian Duce, Travel Foreman, AA.VV. Giugno • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: I Am Batman (2021) #0/5

Le strade di Gotham City chiedono giustizia… e un nuovo Batman risponde alla chiamata! • Ha una nuova armatura potenziata e un passato travagliato… ma chi è questo Cavaliere Oscuro? • E come affronterà la disinformazione e la violenza che stanno affliggendo la città? • Una nuova serie che espande l’universo batmaniano grazie ai fuoriclasse John Ridley, Olivier Coipel e Travel Foreman!

MILESTONE RETURNS: STATIC

PANINI DIRECT DC SPECIAL Autori: Vita Ayala, Nikolas Draper-Ivey, ChrisCross, Reginald Hudlin, AA.VV. Maggio • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Milestone Returns: Infinite Edition (2021) #1, Static: Season One (2021) #1/6

Negli anni 90 la DC varò l’Universo Milestone… e oggi il suo personaggio più celebre torna per una nuova storia! • Static è Virgil Hawkins, un adolescente bullizzato che ha ottenuto i poteri per caso tramite un gas lacrimogeno sperimentale rilasciato su un corteo di protesta! • Ora Virgil ha un potere straordinario, la capacità di manipolare i campi elettromagnetici, e si chiede cosa farne… • Nel frattempo dovrà vedersela con bulli superpotenziati e una cospirazione governativa!

TASK FORCE Z: LA MORTE È SOLO L’INIZIO

PANINI DIRECT — DC COLLECTION Autori: Matthew Rosenberg, Eddie Barrows, Darick Robertson, Max Raynor, AA.VV. Giugno • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00 Contiene: Detective Comics (2016) #1041/1043 (II), Task Force Z (2022) #1/5

Hanno terrorizzato i cittadini di Gotham City per anni… ora sono la loro ultima speranza! • Bane, Man-Bat, Arkham Knight, Sundowner, Mr. Bloom: sono la Task Force Z! • E solo qualcuno che sa bene cosa significhi essere brutalmente assassinato potrà guidarli: Jason Todd, alias Red Hood! • Direttamente dalle pagine di Batman, uno dei fumetti più folli dell’anno!

INFERIOR FIVE: BENVENUTI A DANGERFIELD

PANINI DIRECT — DC SPECIAL Autori: Jeff Lemire, Keith Giffen Giugno • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Inferior Five (2019) #1/6

Diversi anni fa, un’imponente flotta aliena tentò di attaccare la Terra. Respinti dai supereroi, gli invasori avevano del tutto abbandonato il pianeta… oppure no? • Gli abitanti di Dangerfield, Arizona, stanno ancora subendo gli effetti di quell’attacco, ma solo cinque ragazzini sembrano accorgersene… • Nel frattempo, Peacemaker è in missione per conto di Amanda Waller e deve recuperare una misteriosa arma prima che lo facciano i russi. • Jeff Lemire (Green Arrow) e Keith Giffen (Legion of Super-Heroes) ci portano tra le pieghe della continuity DC Comics, in un mondo “ai confini della realtà”.

SHAZAM!: L’INFERNO DI BILLY BATSON

PANINI DIRECT — DC SPECIAL Autori: Tim Sheridan, Clayton Henry Giugno • 17×26, B., 104 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Shazam! (2021) #1/4

Billy Batson è giunto alla Titans Academy in cerca di risposte! • Perché il resto della sua famiglia adottiva è stato tagliato fuori dal potere di Shazam!? E perché i suoi poteri stanno diventando sempre più inaffidabili? • Le risposte porteranno il ragazzo a vivere una sconvolgente avventura che non solo lo cambierà… • …ma avrà un grosso impatto sulla scuola e sugli altri studenti di Titans Island!

BLACK ADAM: NASCITA E CADUTA DI UN IMPERO

DC EVERGREEN Autori: Geoff Johns, Joe Bennett Luglio • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 34,00 Contiene: 52 #1/3, #6, #10, #12/16, #18, #22/26, #29, #32/34, #36, #38/40, #43/50, #52

In un volume unico, la più grande storia di sempre di Black Adam! • In un mondo temporaneamente senza Batman, Superman e Wonder Woman, il regno di Kahndaq prospera sotto il suo potente sovrano. • Ma quando la freccia di Cupido colpirà il suo cuore, nulla potrà fermare la passione! • Un volume eccezionale per conoscere meglio Black Adam in vista del suo primo lungometraggio!

AQUAMAN BECOMING: NASCITA DI UN EROE

PANINI DIRECT — DC SPECIAL Autori: Brandon Thomas, Diego Olortegui, Skylar Patridge, Scott Koblish, AA.VV. Giugno • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Aquaman: The Becoming (2021) #1/6

La prima avventura di Jackson Hyde come nuovo Aquaman! • Arthur Curry e Mera non devono più occuparsi del regno di Atlantide e possono concentrarsi sulla loro bambina. • È tempo che Aqualad, figlio reietto di Black Manta, diventi l’eroe che è destinato a essere! • Un tassello fondamentale nella mitologia di Aquaman scritto da Brandon Thomas

BATMAN BEYOND VOL. 2: BERSAGLIO BATMAN

PANINI DIRECT — DC MAXISERIE Autori: Dan Jurgens, Bernard Chang, Phil Hester, Will Conrad Maggio • 17×26, B., 272 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Batman Beyond (2016) #13/24

Reduci dallo scontro con Damian Wayne, Terry McGinnis e Bruce Wayne sono tornati a Neo Gotham. • La Gang della Scala Reale e Stalker attaccano il Batman del futuro manovrati da un misterioso personaggio proveniente dal passato di Terry. • Chi è il nuovo e terrificante Spaventapasseri che semina il panico in città? • Inoltre, un nuovo bat-costume, il ritorno di una vecchia fiamma e l’esordio del Robin del futuro!

IL GRANDE LIBRO DI HARLEY QUINN

DC ANTHOLOGY Autori: AA.VV. Maggio • 18.3×27.7, C., 384 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: Batman: Harley Quinn (1999) #1, Harley and Ivy: Love On the Lam (2001) #1, Batman: Gotham Knights (2001) #14, #30, Batman: Gotham Knights (2001) #30, Harley Quinn (2000) #18/19, Detective Comics #831, #837, Joker’s Asylum II: Harley Quinn (2010) #1, Batman: Black & White (2013) #1, #3, Detective Comics (2013) #23.2, Harley Quinn (2013) #0, Harley Quinn Invades Comic-Con San Diego (2014) #1, Harley Quinn and the Suicide Squad Special Edition (2016) #1

La marcia trionfale di Harley Quinn, iniziata nella leggendaria serie a cartoni animati di Batman degli anni 90! • La prima retrospettiva interamente dedicata alla folle antieroina, il membro più amato della Suicide Squad! • Un’antologia ricca di ospiti, come Batman, Superman, Joker, Poison Ivy, Catwoman! • Il volume definitivo di Harley per vecchi e nuovi ammiratori, accompagnato da moltissimi articoli e approfondimenti!

HARLEY QUINN: LA SERIE ANIMATA

DC COLLECTION Autori: Tee Franklin, Frank Sarin, Erich Owen Luglio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Harley Quinn: The Animated Series (2021) #1/5

Una raccolta di avventure inedite che prosegue le vicende della recente serie animata dedicata ad Harley Quinn! • Harleen vuole aiutare la sua amata Poison Ivy a fuggire dopo una disavventura con Kite Man… • Ma chi sta inseguendo questa coppia di criminali? E come finirà il loro rocambolesco (e romantico) viaggio in stile Thelma & Louise? • Un volume imperdibile per i fan dei film dedicati alla Suicide Squad e alle Birds of Prey

JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL VOL. 1: RINASCITA

PANINI DIRECT — DC EVERGREEN Autori: Keith Giffen, J.M. DeMatteis, Kevin Maguire Maggio • 17×26, C., 552 pp., col. • Euro 46,00 Contiene: Justice League (1987) #1/6, Justice League International (1987) #7/17, Justice League International Annual (1987) #1/2, Suicide Squad (1987) #13

Una nuova edizione completa per le leggendarie storie di Keith Giffen, J.M. DeMatteis e Kevin Maguire! • A seguito degli eventi di Legends, si riunisce una nuova formazione della Justice League… e non è quella a cui siete abituati! • Riusciranno Martian Manhunter, Batman, Blue Beetle, Booster Gold e gli altri a lavorare come una squadra o verranno distratti da battibecchi e battutacce? • Una pietra miliare della storia del fumetto, nonché una delle letture più spassose che possiate mai fare!

LANTERNA VERDE DI GRANT MORRISON STAGIONE DUE – IL GIORNO IN CUI CADDERO LE STELLE

PANINI DIRECT — DC EVERGREEN Autori: Grant Morrison, Liam Sharp Maggio • 17×26, C., 392 pp., col. • Euro 36,00 Contiene: Blackstars (2020) #1/3, The Green Lantern Season 2 (2021) #1/12

Il mondo da incubo delle Blackstars! • La nuova missione di Hal Jordan: trovare i Giovani Guardiani, la prossima generazione di immortali cosmici! • Nuovi e vecchi alleati e nemici per una saga stellare che ridefinisce il concetto di poliziotto intergalattico! • La seconda parte dell’audace e fantasiosa reinvenzione di Lanterna Verde da parte di Grant Morrison e Liam Sharp!

DC ABSOLUTE: ALL-STAR SUPERMAN

Autori: Grant Morrison, Frank Quitely Settembre • 20,5×31, C., 320 pp., col., con slipcase Euro 45,00 Contiene: All Star Superman (2006) #1/12

L’opera definitiva di Superman nel miglior formato possibile! • Finalmente il piano di Lex Luthor ha avuto successo, e Superman è stato avvelenato! • Ma prima di morire, Kal-El dovrà compiere dodici imprese epiche e struggenti. • Il capolavoro di Grant Morrison e Frank Quitely, in un volume che non può mancare nella vostra libreria!

DC CLASSIC: I CORAGGIOSI E GLI AUDACI VOL. 4

PANINI DIRECT DC CLASSIC BRONZE AGE Autori: Bob Haney, Jim Aparo Settembre • 17×26, C., 312 pp., col., con sovraccoperta Euro 28,00 Contiene: The Brave and the Bold (1955) #110/124

Proseguono le storie della Bronze Age con protagonista Batman e una vasta gamma di eroi DC! • Tra gli ospiti speciali di questo numero: Aquaman, Spettro, Swamp Thing e… Kamandi?! • Inoltre, le apparizioni di Wildcat, Mister Miracle, Metal Men, Atom, Sgt. Rock e Man-Bat. • E con ben due team-up con Joker!

DC OMNIBUS: ANIMAL MAN DI JEFF LEMIRE

PANINI DIRECT Autori: Jeff Lemire, Steve Pugh, Travel Foreman, Rafael Albuquerque Settembre • 18,3×27,7, C., 888 pp., col., con sovraccoperta Euro 79,00 Contiene: Animal Man (2011) #0/29, Animal Man (2012) #1/2, Swamp Thing (2011) #12, #17

Capace di attingere alle abilità degli animali, Buddy Baker ha abbandonato il mestiere di supereroe per dedicarsi alla causa ecologica e agli obblighi familiari. • A poco più di quattro anni di età, Maxine, la figlia di Animal Man, rivela incredibili poteri legati agli animali. È lei il nuovo avatar del mondo animale! • Il Marcio, in cerca del dominio sul mondo, decide di attaccare Swamp Thing, l’avatar del Verde! • Un volume che raccoglie l’incredibile ciclo di storie scritte da Jeff Lemire (Green Arrow) disegnate da Travel Foreman (Immortal Iron Fist), Steve Pugh (Animal Man), Rafael Albuquerque (American Vampire) e molti altri!

JOE THE BARBARIAN

DC BLACK LABEL DELUXE Autori: Grant Morrison, Sean Gordon Murphy Maggio • 18,3×27,7, C., 224 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Joe the Barbarian (2010) #1/8

Joe ha undici anni e tanta fantasia. È vittima di bulli, suo padre è morto ed è diabetico. • Un giorno la sua condizione gli crea delle allucinazioni che gli fanno vivere un’epica avventura… • Ma è solo delirio da mancanza di insulina (che potrebbe causargli la morte) o qualcosa di più? • Il fantasy psichedelico che ha consacrato il talento cristallino di Sean Gordon Murphy

BOOKS OF MAGIC

DC BLACK LABEL LIBRARY Autori: Neil Gaiman, John Bolton, Scott Hampton, Charles Vess, AA.VV. Maggio • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00 Contiene: The Books of Magic (1990) #1/4

Books of Magic, la straordinaria miniserie di Neil Gaiman (Stardust), ritorna in una nuova edizione! • Timothy Hunter è un tredicenne che trascorre le sue giornate fra lo skateboard e la televisione. Sarà pronto a rinunciare alla sua vita tranquilla per diventare un grande mago? • Gaiman ci conduce in un viaggio nei meandri occulti dell’Universo DC grazie a personaggi come John Constantine, lo Straniero Fantasma… e Sandman! • Disegni di artisti pluripremiati come Charles Vess (Sandman: Sogno di una notte di mezza estate) e John Bolton (Man-Bat)!

SWEETH TOOTH VOL. 5: HABITAT INNATURALI

DC BLACK LABEL HITS Autori: Jeff Lemire, Matt Kindt, Jose Villarubia Giugno • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Sweet Tooth (2009) #26/32

Jeff Lemire (Animal Man) svela la vera storia dietro all’avvento dei bambini-ibridi! • 1911: uno scienziato affronta il gelo del nord per trovare una squadra perduta di missionari, ma finisce per portare alla luce uno stupefacente segreto. • Nel presente, Jepperd e Gus devono decidere se affrontare un nemico nascosto nell’ombra o proseguire la ricerca di una cura per l’Afflizione. • Ospite d’onore: Matt Kindt, l’estroso autore di Revolver e Mind MGMT!

FABLES VOL. 7: FIABE D’ARABIA

DC BLACK LABEL HITS Autori: Bill Willingham, Mark Buckingham, Jim Fern Maggio • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Fables (2002) #42/47

La serie di Bill Willingham dedicata ai personaggi delle fiabe prosegue con un volume incentrato sui personaggi di Le mille e una notte! • Ormai l’identità dell’Avversario è stata rivelata ed è necessario attrezzarsi per contrastare un’invasione imminente… • Ma l’alleanza fra gli abitanti di Favolandia e una delegazione di fiabe arabe si rivelerà molto più complicata del previsto! • Inoltre: cosa significa vivere una storia d’amorequando si fa parte del temibile esercito delle Terre Natie?

Le uscite Panini DC Italia di Maggio 2022: riproposte e ristampe