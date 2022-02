Tra le le uscite Panini DC Italia di Aprile 2022 segnaliamo la saga Fear State che si dipana sulle pagine di Batman e la celebrazione dell’80° anniversario di Acquaman oltre che i volumi Dc Black Label Wonder Woman: Terra Morta e Stardust,

Ecco di seguito, come riportate su Anteprima, tutte le uscite Panini DC Italia di Aprile 2022. Potete anche consultare le uscite di Marzo qui.

Le uscite Panini DC Italia di Aprile 2022: le serie regolari

INFINITE FRONTIER 2

DC CROSSOVER 16 Autori: Joshua Williamson, Xermanico, Paul Pellettier, Jesus Merino, AA.VV. 14 aprile • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Infinite Frontier (2021) #3/4

Lo sceneggiatore Joshua Williamson (Batman/Superman) continua a esplorare i più grandi misteri del Multiverso DC! • Il Presidente Superman, leader della Giustizia Incarnata, ha un nuovo alleato: il Batman di Flashpoint! Ma Thomas Wayne è davvero disposto a collaborare con l’Uomo d’Acciaio di Terra-23? • Nel frattempo, Roy Harper, dopo aver subito un’incredibile trasformazione, si appresta a scoprire qualcosa di più sui suoi nuovi poteri. • Alan Scott, affiancato da Obsidian, è disposto a tutto pur di trovare la JSA!

BATMAN 45

Autori: James Tynion IV, Jorge Jiménez 14 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman (2016) #112 (I), Batman (2016) #113 (I)

Esplode Fear State, e il terrore si rovescia su Gotham City! • Batman deve fermare il piano dello Spaventapasseri, che con la tecnologia del Collettivo del Disagio progetta una “bomba della paura”! • Nel frattempo, Ghost-Maker rivela un passato e inaspettato legame con Crane… • Il nuovo evento dell’architetto della continuity batmaniana James Tynion IV!

BATMAN 46

Autori: Mariko Tamaki, Dan Mora, Matthew Rosenberg, Darick Robertson, AA.VV. 28 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Detective Comics (1937) #1043 (I), Detective Comics (1937) #1040 (II), Detective Comics (1937) #1041 (II)

Le prime conseguenze di Fear State, con l’ufficio del sindaco Nakano sotto assedio! • È una situazione ad alto rischio, e l’unico che possa fare qualcosa è il supereroe che Nakano vorrebbe eliminare da Gotham: Batman! • Deb Donovan è sulle tracce di un’azione criminale bizzarra, e deve guardarsi le spalle da tutti, supereroi compresi! • Inoltre, la morte di uno dei più celebri avversari dell’Uomo Pipistrello!

BATMAN/SUPERMAN 22

Autori: Gene Luen Yang, Ivan Reis 21 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Batman/Superman (2019) #21

Al Cavaliere Oscuro e all’Uomo d’Acciaio non resta che una possibilità per fermare il piano del perfido Auteur.io! • Nel frattempo, Etrigan e le sue orde di demoni stanno portando l’apocalisse sul Mondo del Domani e sul Mondo del Cavaliere… • …e le versioni alternative di Superman e Batman dovranno fare squadra con El Diablo e Alanna per salvare quel che resta delle loro case! • La sconvolgente saga dell’Archivio dei Mondi finisce qui, ma i suoi effetti continueranno a farsi sentire dopo che la polvere si sarà posata!

JOKER 6

Autori: James Tynion IV, Sam Johns, Guillem March, Sweeney Boo 14 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: The Joker (2021) #6

Dopo il terribile incontro in Sud America, il duello fra Joker e l’ex commissario James Gordon si trasferisce a Parigi! • Ma Oracle sarà ancora disposta a supportare una missione che sta spingendo suo padre a rivedere i propri confini morali? • Nel frattempo, che cosa sta facendo Harvey Bullock a Gotham City? • Inoltre, Harper Row sta per compiere un enorme sacrificio pur di fermare Punchline!

SUPERMAN 35

PANINI DIRECT Autori: Tom Taylor, John Simms Aprile • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Action Comics (1938) #1035, Midnighter Annual (2021) #1

È deciso: Superman andrà su Mondoguerra ad affrontare Mongul! • Non avrà al suo fianco né Batman né la Justice League… • …eppure l’Uomo d’Acciaio non partirà solo! • In appendice: Midnighter, in una mega-avventura ai confini del tempo!

JUSTICE LEAGUE 23

Autori: Brian M. Bendis, Ram V, Phil Hester, Sumit Kumar 21 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Justice League (2018) #65 (II), #66 (II), #66 (I)

La Sala della Giustizia è stata invasa dalla minaccia cosmica nota come Synmar Utopica! • Per sventarla servirà la forza dei Pianeti Uniti guidati da Superman! • Sotto gli occhi di Batman, il Cavaliere Eterno s’immerge nel labirinto della mente di Randir Singh! • Brian M. Bendis e Ram V, coadiuvati da un team di superstar, intessono la leggenda delle più grandi squadre DC!

WONDER WOMAN 26

Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Emanuela Lupacchino, Travis Moore 28 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Wonder Woman (2016) #777 (I)/778 (I)

Wonder Woman è in viaggio nella Sfera degli Dei! • Dopo il Valhalla, l’Olimpo e il Regno delle Fate, è il turno di Terra-11. • Un mondo governato dalle Amazzoni e avvelenato da Giano… • …da cui accederà l’intero multiverso per la battaglia finale!

FLASH 24

PANINI DIRECT Autori: Jeremy Adams, Will Conrad, Alex Sinclair Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: The Flash (2016) #773

Primo giorno di lavoro per Wally West alle Holt Industries e nuovi problemi per Flash! • A piede libero e votato alla distruzione, il ritorno di Heatwave non sarebbe potuto arrivare in un momento peggiore… • Cosa ha spinto Mick Rory a tornare sulla via del crimine, dal quale sembrava finalmente distante? • Una minaccia si avvicina dallo spazio profondo, e Jeremy Adams pone le basi per la sua prossima saga!

LANTERNA VERDE 24

PANINI DIRECT Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Marco Santucci Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Green Lantern (2021) #6

Jo Mullein si scontra con l’ex Lanterna Verde Sinestro! • Mentre Jo e Sinestro lottano, Simon Baz scopre che la sua ex compagna Jessica Cruz si è appena unita alle Lanterne Gialle! • Intanto, Kilowog, separato dai compagni, combatte per la vita nei Settori Oscuri! • Un altro drammatico capitolo della nuova serie di Lanterna Verde!

BATMAN/CATWOMAN 10

DC BLACK LABEL Autori: Tom King, Clay Mann 28 aprile • 17×26, S., 32 pp., col., • Euro 3,00 Contiene: Batman Catwoman (2021) #10

La miniserie di Tom King dedicata al Cavaliere Oscuro e al grande amore della sua vita, Catwoman, giunge a un momento cruciale! • Nelle tre linee temporali che compongono la storia, Selina Kyle dovrà combattere per sopravvivere… e l’esito di ogni scontro potrebbe essere sconvolgente! • La Felina Fatale riuscirà a gestire la rivalità con sua figlia Batwoman? • E cosa nasconde l’insolita amicizia che lega lei e Joker?

SUPERMAN VS. LOBO 1

PANINI DIRECT DC BLACK LABEL Autori: Tim Seeley, Sarah Beattie, Mirka Andolfo Aprile • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Superman vs. Lobo (2021) #1

Cosa succede quando una forza del bene inarrestabile incontra un oggetto del caos irritante? • Quando Superman incontra Lobo l’intero universo non può che rannicchiarsi sotto il tavolo… sperando di rimanere integro! • Esseri onnipotenti, scienziati poco attaccati alla loro vita e un po’ di sfrazzutissimo divertimento scorretto! • C’è odore di team-up, e a cavalcare la tigre czarniana saranno Tim Seeley, Sarah Beattie e la mitica Mirka Andolfo!

BATMAN: LA NOTTE DEL CAVALIERE OSCURO 2

PANINI DIRECT — DC BLACK LABEL Autore: Jock Aprile • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Batman: One Dark Knight (2022) #2

Il fumettista britannico Jock (Batman: Lo specchio nero) firma il secondo capitolo della miniserie che pone Batman di fronte a una sfida impossibile! • Il criminale noto come E.M.P. deve arrivare a Blackgate, ma Gotham City è al buio a causa di un mastodontico blackout! • Solo e ferito, Bruce Wayne riuscirà ad affrontare una gang dopo l’altra e a trasportare E.M.P fino alla prigione… • …o prima che la sua lunghissima notte finisca è destinato a soccombere?

BATMAN: REPTILIAN 6

PANINI DIRECT — DC BLACK LABEL Autori: Garth Ennis, Liam Sharp Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Batman Reptilian (2021) #6

Lo scontro finale tra Batman, Killer Croc e la grottesca creatura aliena! • Riuscirà questa improbabile alleanza ad avere successo, oppure il Cavaliere Oscuro fallirà? • E chi è il vero mostro in questo racconto? • Garth Ennis (The Boys) e Liam Sharp (Lanterna Verde) firmano l’incredibile finale di una storia tanto inusuale quanto appassionante.

BATMAN DI SCOTT SNYDER 24

DC BEST SELLER Autori: Scott Snyder, Rafael Albuquerque, Rafael Scavone, Sebastián Fiumara 5 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: All-Star Batman (2016) #10/12

Scott Snyder e Rafael Albuquerque si riuniscono per dare vita all’ultima saga di All-Star Batman! • Quando il Cavaliere Oscuro viene messo al tappeto da un nuovo avversario, scopre un complotto che abbraccia generazioni, la cui mente potrebbe essere uno dei suoi più grandi alleati! • L’Uomo Pipistrello deve scovare la sua nuova nemesi prima che un altro omicidio scuota Miami. • Ma quali compromessi dovrà fare per porre fine a questa minaccia?

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 16

DC BEST SELLER Autori: John Byrne, Jerry Ordway 21 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Superman (1987) #16, Adventures of Superman (1987) #439, Action Comics (1938) #599, Superman (1987) #17

E ora… Prankster! • Superman, i Metal Men e un incubo alla Kryptonite! • Il ritorno di Silver Banshee! • Una ragazza caduta dal cielo!

Le uscite Panini DC Italia di Aprile 2022: i volumi

WONDER WOMAN: TERRA MORTA

PANINI DIRECT DC BLACK LABEL COMPLETE COLLECTION Autori: Daniel Warren Johnson, Michael Spicer Aprile • 21,6×27,7, C., 200 pp., col., con sovraccoperta Euro 29,00 Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #1/4

L’audace epopea di fantascienza del visionario Daniel Warren Johnson finalmente raccolta in volume! • La principessa di Themyscira aveva lasciato il paradiso per salvare il mondo dell’uomo da se stesso, ma dopo essere caduta in un sonno secolare scopre che la Terra è ridotta a un deserto nucleare. • Prigioniera di un cupo futuro, Diana deve ora proteggere l’ultima città umana da titanici mostri e scoprire i segreti di questa Terra morta. • Un’indimenticabile Wonder Woman post-apocalittica dall’autore di Beta Ray Bill: Stella d’argento!

STARDUST

DC BLACK LABEL LIBRARY Autori: Neil Gaiman, Charles Vess Aprile • 17×26, C., 224 pp., col. • Euro 26,00 Contiene: Stardust (1997) #1/4

Stardust, il capolavoro di Neil Gaiman (Sandman) e Charles Vess (Books of Magic) torna in una nuova edizione! • Il giovane Tristran vive in un quieto villaggio nella campagna inglese. È follemente innamorato di Victoria ed è deciso a regalarle una stella che ha visto cadere dal cielo. • Ma dove lo condurrà questo incredibile viaggio? E Tristran è davvero pronto alle scoperte che lo attendono? • Gaiman e Vess ci raccontano una storia struggente che parla d’amore, magia e delle grandi sfide che si affrontano quando si passa dall’adolescenza all’età adulta!

AQUAMAN: SPECIALE OTTANTESIMO ANNIVERSARIO

DC ANNIVERSARY Autori: Geoff Johns, Paul Pelletier, Jeff Parker, Evan “Doc” Shaner, AA.VV. Maggio • 18,3×27,7, C., 112 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Aquaman 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2021) #1

La celebrazione degli ottant’anni del re di Atlantide! • Un volume di grande formato con storie completamente inedite. • Con il ritorno degli autori che hanno fatto la storia di Aquaman, come Geoff Johns e Paul Pelletier! • Inoltre, i prologhi delle nuove serie di Aqualad e Black Manta!

SUPERMAN/BATMAN VOL. 2: L’ARRIVO DI SUPERGIRL

DC LIBRARY Autori: Jeph Loeb, Michael Turner, Pat Lee, Tim Sale Aprile • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Superman/Batman (2003) #7/13, Superman/Batman: Secret Files (2003) #1 (III)

Nuovo appuntamento con la storica serie dedicata ai Migliori del mondo scritta dal grande Jeph Loeb! • L’arte di uno degli artisti simbolo degli anni 90, il compianto Michael Turner, per l’avvento di Supergirl sulla Terra. • Mentre Superman e Batman aiutano la kryptoniana ad ambientarsi, su Apokolips qualcun altro ha dei piani per lei… così come le Amazzoni! • Inoltre, due storie disegnate da Tim Sale (Batman: Il lungo Halloween) e Pat Lee (Darkminds)!

BATMAN: CONTAGIO VOL. 1

PANINI DIRECT DC EVENTI Autori: Chuck Dixon, Dennis O’Neil, Mike Wieringo, Kelley Jones, AA.VV. Aprile • 17×26, C., 264 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Batman: Shadow of the Bat (1992) #48/49, Detective Comics (1938) #695/696, Robin (1993) #27, Catwoman (1993) #31/32, Azrael (1995) #15, Batman (1940) #529, Batman Chronicles (1995) #4

Un virus letale è stato rilasciato sugli ignari abitanti di Gotham City causando dolori atroci e morte entro 48 ore! • Il Cavaliere Oscuro dovrà combattere un nemico invisibile per contenere il caos e trovare una cura! • Un crossover imponente che coinvolgerà Robin, Nightwing, Azrael, Huntress, Catwoman, Poison Ivy e molti altri! • Scritto e disegnato da alcuni dei più grandi talenti dietro il successo di Batman negli anni Novanta!

DEATHSTROKE INC. VOL. 1: LA SPADA DI DEATHSTROKE

PANINI DIRECT DC SPECIAL Autori: Joshua Williamson, Howard Porter, Trevor Hairsine, Paolo Pantalena Aprile • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Batman: Urban Legends (2020) #6 (IV), Deathstroke Inc. (2021) #1/5

Dopo aver sofferto per molteplici perdite, Slade Wilson decide che è ora di cambiare metodi e si arruola nell’agenzia T.R.U.S.T. con l’incarico di catturare i peggiori supercriminali. • Deathstroke si trova così a dover compiere missioni al fianco del più improbabile degli alleati: Black Canary! • Azione, gadget super-tecnologici, esplosioni a non finire per le avventure del più pericoloso antieroe della DC! • Una nuova serie scritta da Joshua Williamson (Robin) e disegnata dal veterano Howard Porter (Flash)!

CHECKMATE: L’ALBA DI LEVIATHAN

PANINI DIRECT DC SPECIAL Autori: Brian M. Bendis, Alex Maleev Aprile • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Leviathan Dawn (2020) #1, Checkmate (2021) #1/6

Dopo Evento Leviathan, Brian M. Bendis e Alex Maleev firmano un nuovo capitolo della loro saga noir per l’Universo DC! • Leviathan ha agenti e accoliti sparsi in tutto il mondo, e l’ultima speranza per sconfiggerlo potrebbe risiedere in un eterogeneo gruppo di spie. • Freccia Verde, Question, Talia al Ghul e altri improbabili alleati si uniscono ai membri della nuova incarnazione di Checkmate! • Ma chi è l’eroe a sorpresa di questa squadra? E cosa si cela dietro al potere di Leviathan?

JUSTICE LEAGUE AMERICA DI BRAD MELTZER

DC DELUXE Autori: Brad Meltzer, Ed Benes, Jim Lee, J.H. Williams III, AA.VV. Aprile • 18,3×27,7, C., 472 pp., col. • Euro 43,00 Contiene: Justice League of America (2006) #0/12, Justice Society of America (2007) #5/6

L’intera run di Justice League of America firmata dall’amatissimo romanziere Brad Meltzer in un unico volume! • Dopo che l’Universo DC ha superato la sua ora più buia, Superman, Batman e Wonder Woman devono decidere chi comporrà la nuova Justice League America. • Con l’aiuto della Justice Society America, la nuova squadra dovrà rintracciare sette componenti della Legione dei Super-Eroi e scoprire perché sono tornati indietro nel tempo. • Un ciclo di storie memorabile finalmente raccolto in un’edizione prestigiosa e ricca di extra!

JUSTICE LEAGUE: L’ULTIMA CORSA

DC COLLECTION Autori: Chip Zdarsky, Miguel Mendonça Maggio • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Justice League: Last Ride (2021) #1/7

Alla vigilia del più grande processo per omicidio dell’universo, una Justice League divisa deve riunirsi per l’ultima volta. • Riusciranno Superman e Batman a seppellire il passato prima che i più grandi criminali del cosmo seppelliscano loro? • I più grandi eroi dell’universo sapranno spingersi oltre i loro limiti per salvare la galassia? • Una scioccante avventura scritta da Chip Zdarsky e disegnata da Miguel Mendonça per i colori di Enrica Angiolini!

PENNYWORTH VOL. 1: PROFESSIONE BUGIARDO

DC SPECIAL Autori: Scott Bryan Wilson, Juan Gedeon Maggio • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Pennyworth (2021) #1/7

Il fumetto della serie TV Pennyworth! • Le avventure di Alfred Pennyworth prima di diventare il maggiordomo di Bruce Wayne! • Un agente del MI-16 è in missione nella Russia della Guerra Fredda… • Alfred indaga su una fabbrica di armi nucleari, ma la realtà è ben peggiore!

BATMAN VOL. 12: LA CITTÀ DI BANE – PARTE 1

PANINI DIRECT DC REBIRTH COLLECTION Autori: Tom King, Tony Daniel, Mikel Janín, Clay Mann Aprile • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Batman (2016) #75/79

Comincia l’ultima grande saga del leggendario ciclo di Tom King! • Tutto porta a qui: ora Bane e i suoi alleati controllano Gotham City! • Batman non è in città, e suo padre proveniente da una Terra parallela pattuglia la città. • Bruce Wayne lotta per la sua anima, mentre nella sua città scoppia il caos…

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

Autori: Heath Corson, Bobby Timony Maggio • 13,9×20,3, B., 160 pp., col. • Euro 9,90 Contiene: DC League of Super-Pets: The Great Mxy-Up

C’è un nuovo gruppo di supereroi a Metropolis: i Super-Pets! • Questa squadra di simpaticissimi animali si è appena formata e si prepara a scendere in campo contro Mr. Mxyzptlk, il perfido folletto proveniente dalla quinta dimensione! • Un fumetto inedito ambientato dopo gli eventi dello spumeggiante cartone animato DC League of Super-Pets, a maggio in tutti i cinema! • In contemporanea con gli Stati Uniti!

SUPERGIRL DI PETER DAVID VOL. 1: CHI È KARA DANVERS?

PANINI DIRECT DC EVERGREEN Autori: Peter David, Gary Frank, Terry Dodson, Chuck Dixon, AA.VV. Aprile • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00 Contiene: Showcase ‘96 (1996) #8, Supergirl (1996) #1/9, Supergirl Annual (1996) #1, Supergirl Plus (1997) #1

L’inizio di una delle gestioni di Supergirl più amate di tutti i tempi! • Alla ricerca della propria umanità, la Ragazza d’Acciaio si fonde con una ragazza morente. • Kara Danvers diventa Supergirl e Supergirl diventa Kara Danvers… ma Kara ha un terribile segreto! • Peter David e Gary Frank ci guidano in un’affascinante lotta (fisica e metafisica) tra il bene e il male, tra angeli e demoni!

SUPERBOY E LA LEGIONE DEI SUPER-EROI: IL MASSACRO DEL MILLENNIO

PANINI DIRECT DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION Autori: Paul Levitz, Mike Grell Agosto • 25,5×35,5, C., 80 pp., col. • Euro 22,00 Contiene: All New Collectors’ Edition (1978) #55: Superboy and the Legion of Super Heroes: The Millenium Massacre

Un amatissimo classico della Legione dei Super-Eroi torna finalmente sugli scaffali! • Qualcosa va storto nel XXX Secolo, ma solo Superboy sembra accorgersene! • Saturn Girl e Lightning Lad si sono finalmente sposati… e ora cominciano i guai! • Una volume in formato gigante firmato da uno dei più amati sceneggiatori della Legione, Paul Levitz, per i disegni di Mike “Green Arrow” Grell!

DC CLASSIC: LA LEGIONE DEI SUPER-EROI VOL. 2

PANINI DIRECT DC CLASSIC SILVER AGE Autori: Edmond Hamilton, Jerry Siegel, John Forte, Curt Swan, AA.VV. Agosto • 17×26, C., 360 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00 Contiene: Adventure Comics (1938) #311/328, Jimmy Olsen (1954) #72, #76, Superboy (1949) #117

Un nuovo salto nel XXXI Secolo! • Superboy, Mon-El, Saturn Girl, Sun Boy e tutti gli incredibili membri della Legione dei Super-Eroi devono affrontare una serie di nuove minacce. • Con il ritorno della Legione dei Super-Sostituti e dei mitici Krypto, Streaky, Beppo e Comet, vale a dire la Legione dei Superanimali! • Prosegue la pubblicazione cronologica e integrale delle avventure del gruppo più avveniristico della Silver Age!

DC OMNIBUS: KAMANDI DI JACK KIRBY

PANINI DIRECT DC OMNIBUS Autori: Jack Kirby, Gerry Conway Agosto • 18,3×27,7, C., 880 pp., col., con sovraccoperta Euro 79,00 Contiene: Kamandi (1972) #1/40

Una delle più grandi epopee di Jack Kirby, finalmente raccolta in un unico volume di grande formato! • Tutte le storie che hanno introdotto il mondo post-apocalittico del Grande Disastro e Kamandi, l’ultimo ragazzo sulla Terra! • Uno dei pochi sopravvissuti alla devastazione del pianeta cerca rifugio in un mondo popolato da bizzarri animali mutati. • Scoprite un vero gioiello della letteratura disegnata, ancora oggi considerato tra i momenti più alti nella carriera del Re dei comics!

SWAMP THING VOL. 1: METAMORFOSI

PANINI DIRECT DC COLLECTION Autori: Ram V, Mike Perkins Aprile • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Future State: Swamp Thing (2021) #1/2, Swamp Thing (2021) #1/4

Nel mondo di Swamp Thing arriva un nuovo Guardiano del Verde, e il suo nome è Levi Kamei. • Incapace di controllare il suo potere, Levi si imbatte nei macabri omicidi commessi da una figura leggendaria nel deserto. • Levi prova a ricordare gli eventi accaduti nella sua terra natale che l’hanno portato a trasformarsi nella Cosa della Palude! • Una nuova serie dedicata a Swamp Thing scritta dall’astro nascente Ram V (Catwoman) e disegnata dal veterano Mike Perkins (Lois Lane).

HITMAN VOL. 4: L’ORA DELLA CHIUSURA

PANINI DIRECT — DC DELUXE Autori: Garth Ennis, John McCrea, Doug Mahnke, Nelson DeCastro Maggio • 18,3×27,7, C., 392 pp., col. • Euro 38,00 Contiene: Hitman (1996) #51/60, Hitman/Lobo (2000) #1, Justice League/ Hitman (2007) #1/2

Tommy Monaghan, assassino a pagamento, ha avuto un periodo pesante… e la situazione sta per farsi ancora più drammatica! • Sembra arrivato il momento della resa dei conti finale per gli avventori del Noonan’s, ma chi resterà in piedi quando sarà finita? • Un irriverente tour de force di violenza e umorismo da parte di Garth Ennis (Preacher) e John McCrea (SpiderMan: Get Kraven)! • Il volume finale delle avventure di Hitman, con due storie speciali con protagonisti la Justice League e Lobo!

NEW TEEN TITANS DI WOLFMAN E PERÉZ VOL. 5: L’ARRIVO DI TERRA!

PANINI DIRECT Autori: Marv Wolfman, George Pérez, Romeo Tanghal Maggio • 17×26, C.,224 pp., col. • Euro 26,00 Contiene: New Teen Titans (1980) #28/34, New Teen Titans Annual (1982) #2

La nuova edizione della serie capolavoro di Marv Wolfman e George Pérez inizia a proporre i numeri inediti! • Scoppia la guerra tra Fratello Sangue e la Confraternita del Male! • I Teen Titans accolgono un nuovo membro dal passato controverso: Terra! • Bugie, tradimenti e inganni s’insinuano nella squadra, mai come oggi messa a dura prova dagli eventi!

THE NICE HOUSE ON THE LAKE LA BELLA CASETTA SUL LAGO VOL. 1

DC HORROR Autori: James Tynion IV, Álvaro Martínez Bueno Maggio • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 22,00 Contiene: The Nice House on The Lake (2021) #1/6

Tutti gli invitati conoscono Walter e sanno che è un tipo strano… • Ma è stato un anno durissimo, e un invito a passare del tempo in una casa nel bosco affacciata sul lago è l’occasione per svagarsi. • Le cose stanno per farsi molto, molto spaventose… e lasciare la casa sarà un’impresa! • La nuova graphic novel horror dello sceneggiatore che ha rilanciato Batman!

COLLAPSER: BUCHI NERI

DC YOUNG ANIMAL COLLECTION Autori: Mikey Way, Shaun Simon, Ilias Kyriazis Aprile • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00 Contiene: Collapser (2019) #1/6

C’è un nuovo eroe in città: Collapser! • Liam James ha un lavoro impegnativo ma tranquillo in una casa di riposo. Ha una ragazza, ama la musica e sogna una carriera da DJ. • Un giorno riceve un pacco con dentro… un buco nero! Un evento che gli spalancherà le porte di un conflitto di dimensioni cosmiche. • Scritto da Mikey Way, bassista dei My Chemical Romance e fratello di Gerard, deus ex machina di DC Young Animal!

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 8: DRAGHI IN KIMONO

DC BLACK LABEL HITS Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, Goran Sudžuka Aprile • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: Y: The Last Man (2002) #43/48

Quattro anni dopo la morte di ogni maschio sul pianeta, i sopravvissuti Yorick Brown e la sua scimmietta Ampersand sono in Giappone. • È lì che l’ultimo uomo scoprirà come la cultura del Sol Levante si sia adattata alla perdita degli uomini… ossia in modo unico! • Se vuole riavere Ampersand, Yorick dovrà sopravvivere alla minaccia di gangster ed ex Yakuza! • Inoltre, quando Allison Mann raggiunge la famiglia con la sua nuova fiamma, una rivelazione potrebbe portarla a risolvere il mistero della pandemia!

DMZ VOL. 6: URNE INSANGUINATE

DC BLACK LABEL HITS Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli Maggio • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00 Contiene: DMZ (2005) #29/34