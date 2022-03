Dragon ball: Super: svelata la cover del volume 18

Come riporta l’account Twitter Hype (@DbsHype) è stata svelata la cover del nuovo volume di Dragon Ball Super 18.

Qui di seguito ecco la copertina del nuovo volume della serie nata dal genio di Akira Toriyama:

Dragon Ball Super Volume 18 Cover. Release: April 4

Come si può vedere il personaggio che stavolta prende la scena è il padre di Goku, ossia il saiyan Bardack!!

Il guerriero valoroso viene rappresentato con la classica armatura dei Saiyan che ogni appassionato della serie ha conosciuto grazie all’arrivo di Vegeta sul pianeta terra nella prima parte della serie.

Il nuovo volume di Dragon Ball Super verrà rilasciato il 4 Aprile.

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Si tratta di una serie televisiva anime prodotta da Toei Animation per la regia di Kimitoshi Chioka, Morio Hatano, Kohei Hatano, Tatsuya Nagamine e di Ryōta Nakamura.

Si tratta della prima serie televisiva inedita di Dragon Ball prodotta dal 1997 e la quinta in totale.

L’opera è stata trasmessa in Giappone dal 5 luglio 2015 al 25 marzo 2018 su Fuji TV. In Italia i diritti sono stati acquistati da Mediaset, che ha trasmesso la serie su Italia 1 dal 23 dicembre 2016 al 29 settembre 2019.

L’adattamento manga è disegnato da Toyotarō e ideato da Akira Toriyama, e viene pubblicato sulla rivista mensile V Jump di Shūeisha dal 20 giugno 2015. La casa editrice Star Comics ha iniziato il 26 aprile 2017 la pubblicazione dell’edizione italiana del fumetto.

Il 14 giugno 2015 viene mostrato in anteprima un teaser trailer sulla nuova serie durante la messa in onda della puntata 157 di Dragon Ball Kai. La serie va in onda ogni domenica mattina su Fuji TV dal 5 luglio 2015, in sostituzione di Dragon Ball Kai, nel contenitore Dream 9 insieme alla serie One Piece. La serie viene distribuita in patria per l’home video dal dicembre 2015.