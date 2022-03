Dragon Ball Super 82: uno scontro del passato risolverà il presente?

Con il capitolo 82 di Dragon Ball Super i lettori scopriranno finalmente cosa è successo nello scontro tra Bardock e Gus. Come fece un guerriero Saiyan ritenuto debole a battere un guerriero così fenomenale? La soluzione ovviamente porterà Goku e Vegeta alla vittoria finale contro il nemico.

Granolah è a terra, dopo un violento scontro con Gas, e le rivelazioni di Monaito hanno placato la sete di vendetta del ragazzo verso la razza Saiyan. Vegeta è a pezzi e Goku è sul punto di cedere visto e considerato che non ha ancora una soluzione ferrea per risolvere lo scontro. A cosa starà pensando il figlio di Bardock per concludere il suo piano?

Ricordiamo che il capitolo 81 di Dragon Ball Super ha mostrato una soluzione temporanea adottata da Goku, che ha teletrasportato Gas lontano dal Pianeta Cereal, isolando la battaglia. Sfruttando l’inesperienza del suo nemico riguardo la tecnica del teletrasporto istantaneo, il guerriero Saiyan sta temporeggiando in attesa di una soluzione. Ma esattamente cosa aspetta? Forse sta optando per una Fusion con Vegeta? O semplicemente attende che Monaito guarisca Granolah?

Non ci resta che attendere e analizzare la soluzione che probabilmente arriverà successivamente allo scontro tra Gas e Bardock. Il guerriero ha sconfitto il suo nemico nella forma Berserk, scatenando la curiosità di tutti i combattenti. Chi rivelerà il segreto di quel leggendario scontro?

The roughs are out for DBS ch.82, “Bardock vs Gas”. Goku teleports all over the place as he battles Gas, locking in familiar ki such as the Galactic Patrol mooks and the U6 tournament personnel. Gas is not amused. https://t.co/g7EGeI2fT2 pic.twitter.com/ZPozHIVh2Z

— Todd Blankenship (@Herms98) March 12, 2022