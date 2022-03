Dragon Ball: Bardack è il protagonista assoluto di un’Alfa Romeo

Dragon Ball ormai è un cult senza tempo, ed è presente davvero ovunque, sia materialmente che mentalmente. L’opera del maestro Toriyama ha raggiunto il cuore di tutti, che ancora oggi crescono e amano la storia in questione. Alcuni sono più appassionati di altri però, e tendono a dimostrarlo a volte, in una maniera altamente singolare e irriverente.

Questa volta ci spostiamo su Reddit, dove un utente ha postato un’Alfa Romeo con targa canadese che ha come livrea posteriore un’immagine di Bardak (Bardock per i puristi), il padre di Goku. Il Saiyan occupa tutto il lato destro del retro dell’auto, finendo con l’occhio sinistro in concomitanza con il fanale posteriore, dando l’impressione di avere uno scouter rosso piazzato proprio in quella specifica posizione.

Bardack ha avuto spazio nei lungometraggi dedicati alla saga, ed e lì che è entrato nel cuore degli appassionati:

Dragon Ball Z – Le origini del mito è il primo speciale televisivo tratto della serie anime Dragon Ball Z, a sua volta basata sul manga Dragon Ball. Fu originariamente trasmesso in Giappone su Fuji Television il 17 ottobre 1990, tra gli episodi 63 e 64 della serie TV, totalizzando il 23,6% di share. Lo speciale approfondisce alcuni fatti raccontati nell’opera originale, ovvero gli ultimi giorni di vita di Bardack (padre del protagonista del manga Son Goku) e il genocidio dei Saiyan da parte del tiranno galattico Freezer.

In Italia lo speciale fu inizialmente distribuito in VHS nel 1998, mentre la prima trasmissione televisiva avvenne il 14 luglio 2001 su Rai 2.

Nel 2011 è stato pubblicato il manga Dragon Ball: Episode of Bardock, che funge da sequel allo speciale. In questa storia controfattuale, Bardack sopravvive al genocidio dei Saiyan venendo spedito nel passato, dove si trova a combattere contro Chilled, antenato di Freezer. Nello stesso anno il manga è stato adattato in un cortometraggio anime omonimo.

Sul pianeta Vegeta è appena nato Kakaroth, figlio del Saiyan Bardack. Il piccolo, di basso potenziale combattivo, verrà inviato in un pianeta remoto (la Terra) al fine di distruggervi ogni forma di vita. Nel frattempo, Bardack e la sua squadra stanno facendo la stessa operazione sul pianeta Kanassa. Dopo che l’incarico è stato apparentemente completato, Bardack e l’equipaggio si riposano e celebrano la loro vittoria, fino a quando un guerriero kanassiano sopravvissuto coglie Bardack di sorpresa e decide di dargli il “dono” di vedere il futuro, prima di venire ucciso dal Saiyan. Questo dà a Bardack la capacità di vedere la distruzione del pianeta Vegeta e lo sterminio dei Saiyan da parte di Freezer, nonché il futuro del proprio figlio.

Il prossimo capitolo di Dragon Ball Super si intitolerà Bardock vs Gas. Un capitolo che si fa attendere per il suo valore storico, visto il ritorno malinconico del padre di Goku, che fu ucciso da Freezer quando distrusse il pianeta Vegeta. Negli scorsi capitoli si è discusso molto di questo scontro, che ha inoltre rivelato che il Saiyan ha salvato Granolah e suo madre da una morte certa.

Dai discorsi appresi nel corso della storia, veniamo a conoscenza che Bardock ha in qualche modo sconfitto Gas e i fan si chiedendo come sia possibile, visto che il guerriero attualmente affrontato da Goku, è anche in grado di potenziarsi, proprio come i Saiyan. A quanto pare avremo più dettagli in questo nuovo capitolo, che si prospetta davvero entusiasmante.