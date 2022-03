Bao Publishing ha annunciato sul numero 77 del catalogo Preview i nuovi fumetti della casa editrice previsti in uscita a partire da maggio 2022.

Le uscite Bao Publishing di Maggio 2022!

Le buone maniere

di Daniel Cuello

224 pagine – 17 x 23 cm

colori, cartonato

€ 21,00

Le buone maniere è il titolo più atteso dell’anno. E non solo perché con i suoi tre precedenti volumi Daniel Cuello ha dato di volta in volta sempre maggiore prova del proprio talento, ma perché è riuscito a creare un universo narrativo unico e perfettamente coerente. Già, perché gli impiegati protagonisti del suo nuovo libro lavorano proprio nell’ufficio del partito del regime totalitario che fa da sfondo alle vicende di Residenza Arcadia e Mercedes. E cosa succede se la routine di un posto del genere, che sembra immutabile al tempo, viene improvvisamente sconvolta dalla scoperta di una falla nel sistema da parte degli stessi impiegati? Una storia sul peso delle scelte del singolo all’interno della collettività, un tassello fondamentale nell’universo narrativo di Daniel Cuello ma anche un graphic novel godibile in maniera indipendente che mischia sapientemente la commedia al dramma, dandoci un’ulteriore prova di maestria di uno degli sguardi più lucidi del panorama fumettistico italiano.

Ogni maledetto lunedì su due (nuova edizione)

di Zerocalcare

224 pagine – 17 x 24 cm

BN e colori, cartonato

€ 20,00

Dopo il clamoroso successo ottenuto con Strappare lungo i bordi, la serie animata per Netflix, chi non ancora conosceva le storie a fumetti di Zerocalcare ha iniziato a recuperare tutta la sua produzione per scoprire il percorso di uno degli autori più amati e narrativamente maturi del Fumetto italiano. Ecco perché BAO è orgogliosa di ripresentare Ogni maledetto lunedì su due con una nuova veste editoriale, un volume cartonato (la cui copertina è colorata da Alberto Madrigal) che uniforma la prima raccolta delle storie del blog dell’autore con il resto del catalogo. Un volume importante per scoprire lo stile più umoristico di Zerocalcare e, grazie alla storia di raccordo in cui l’autore riflette sul passaggio di ciascuno di noi dall’adolescenza all’età adulta, anche le sue tematiche più importanti.

La vergine del bordello

di Hubert e Kerascoët

192 pagine – 21 x 28 cm

colori, cartonato

€ 22,00

Dal compianto sceneggiatore di Pelle D’uomo, La vergine del bordello è la storia di una ragazza caduta in disgrazia che trova rifugio temporaneo in una casa di tolleranza diventando in poco tempo la prostituta più richiesta di tutte… proprio perché è l’unica a non concedersi mai. Ancora una prova monumentale di Hubert, scrittore che è sempre stato attento a reinterpretare in maniera sorprendente paradigmi narrativi dati per scontati, ribaltando punti di vista e affrontando tematiche importanti attraverso la caratterizzazione psicologica di personaggi che, a partire da Bellezza fino a Pelle D’uomo passando da Gli Orchi-dei, hanno saputo conquistare milioni di lettori. Ai disegni i Kerascoët, una coppia storica del fumetto francese già da tempo ormai amatissima in tutta Italia, che conferiscono alla storia uno spessore e una delicatezza senza pari.

La solitudine dello spazio

di Tillie Walden

300 pagine – 15 x 21 cm

colore, cartonato

€ 23,00

Sono bastati due libri, Su un raggio di sole e Mi stai ascoltando?, entrambi nel catalogo BAO, perché la giovanissima Tillie Walden mostrasse al mondo il proprio talento. Capace di creare mondi visivi potentissimi e di renderli rappresentazione metafisica del vissuto dei propri personaggi, prima ancora dei due graphic novel l’autrice americana aveva pubblicato tre racconti brevi che BAO è orgogliosa di poter raccogliere in un unico volume, La solitudine dello spazio, in cui già si preannunciavano le tematiche che, da lì a pochissimo tempo, avrebbero fatto esplodere il suo talento. Un volume importante per chi ha già amato le storie di Tillie Walden e chi invece ancora non sa che sta per conoscere la sua nuova autrice preferita.

Calipso

di Alice Berti

200 pagine – 17 x 24 cm

colore, cartonato

€ 22,00

Roma, la città degli amori eterni, la città delle passioni fugaci. Roma, la città della dolce vita e degli intrighi. Lo sa bene Calipso, ragazza che lavora per un’agenzia governativa segreta il cui obiettivo è quello di dare maggiore peso alle denunce sporte dalle donne che hanno subito violenza senza che le loro testimonianze vengano rallentate da una burocrazia ancora troppo farraginosa. Ma i metodi di Calipso sono meno ortodossi di quanto le viene chiesto, Calipso non è vista di buon occhio. E, quando scopre qualcosa sull’organizzazione che non avrebbe mai dovuto scoprire, Calipso decide che è ora di cambiare le regole del gioco. Dopo il successo di Neon Brothers, torna la voce sempre più matura della giovanissima Alice Berti, in una spy-story adrenalinica che, sullo sfondo di una Roma immortale, racconta tematiche attuali sull’amore, sulle relazioni sentimentali e su tutto ciò che si nasconde dietro la patina di ipocrisia di cui è intrisa la nostra società.

Dien Bien Phu 9

di Daisuke Nishijima

288 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 8,90

Dopo che Hikaru Minami, il reporter giapponese coinvolto durante la guerra del Vietnam, manda a monte i piani della Principessa durante l’offensiva del Tet, le cose sono completamente cambiate. Le vicende dei due ragazzi, che ormai stanno per giungere alla conclusione, si intrecciano ancora di più con la storia di uno dei capitoli più bui del ventesimo secolo. Un racconto epico, che cammina sul filo sottile della leggerezza senza risparmiare però gli orrori della guerra, e che fa del rigore storico uno dei suoi punti di forza. Nono di dieci volumi.

