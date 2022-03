Tra le uscite Planet Manga del 17 Marzo 2022 troviamo i nuovi volumi di alcuni titoli di punta come Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen e Bungo Stray Dogs.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 17 Marzo 2022. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi annunci bomba qui.

Panini: le uscite Planet Manga del 17 Marzo 2022

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 11

Autori: Gege Akutami

Data di uscita: 17 mar 2022

A Shibuya va in scena una sfida decisiva. Infuria lo scontro fra l’Istituto di arti occulte e chi è pronto a mandare in pezzi il delicato equilibrio su cui si regge il mondo. Prepariamoci a un colpo di scena sconvolgente!

Bleach 39

Autori: Tite Kubo

Data di uscita: 17 mar 2022

Mentre Ichigo è nell’Hueco Mundo e sfodera la zanpakuto contro Ulquiorra, nel mondo terreno si combatte una battaglia disperata. Aizen ha lanciato i suoi sottoposti all’attacco e i vari shinigami giunti dalla Soul Society per opporsi a lui sono impegnati ciascuno contro un avversario. Soi Fon sta affrontando Ggio Vega, mentre Rangiku Matsumoto se la deve vedere contro il malefico trio delle sottoposte di lady Harribel! Sono una più pericolosa dell’altra… chi sarà ad avere la meglio?

Bleach 52

Autori: Tite Kubo

Data di uscita: 17 mar 2022

Ognuno di noi ha delle certezze, ma quelle di Ichigo stanno per sgretolarsi davanti ai suoi occhi… La realtà che credeva di conoscere cambia completamente e tra tensioni, incredulità e la sensazione di impotenza per non essere in grado di fare a, come sempre non avrà molta scelta: affrontare anche questa battaglia e vincere, oppure soccombere!

Bungo Stray Dogs 13

Manga Run 13

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Data di uscita: 17 mar 2022

La guerra d’intelligenza a colpi serrati tra Osamu Dazai e Dostoevskij è al culmine. Il momento di infiltrarsi nel covo nemico è giunto e a farlo sarà la più esplosiva delle coppie: due individui dotati di poteri soprannaturali e così affiatati… che finora hanno tentato più volte di uccidersi a vicenda!

Naruto 30

Naruto il mito 30

Autori: Masashi Kishimoto

Data di uscita: 17 mar 2022

Mentre Kakashi e Naruto si gettano all’inseguimento di Deidara, Sakura affronta Sasori, in quello che si rivelerà lo scontro più impegnativo della sua vita!