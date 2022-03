Lo Studio Ghibli introdurrà i sui classici nei teatri

Lo Studio Ghibli avrà un grande anno per il 2022 e le ragioni sono due.

La prima è legata all’opinione che il nuovo film sarà l’ultimo per il co-fondatore Hayao Miyazaki.

La seconda invece si basa sull’apertura del proprio parco divertimenti in Giappone.

Oltre a questi due grandi eventi, Ghibli celebrerà anche il “Ghibli Fest 2022“, con il leggendario studio di animazione che coglie l’occasione per riportare alcuni dei suoi più grandi film nelle sale del Nord America.

Mentre la maggior parte del catalogo di Ghibli è disponibile in streaming su HBO Max, questo evento teatrale presenta anche i film con alcuni nuovi contenuti.

Il Ghibli Fest vedrà i seguenti film tornare nelle sale durante tutto l’anno:

LA PRINCIPESSA MONONOKE (25° Anniversario) — 3, 4, 6 APRILE

PONYO — 15, 16 e 18 MAGGIO

LA RICOMPENSA DEL GATTO (20° Anniversario) — 26 e 27 GIUGNO

KIKI – CONSEGNE A DOMICILIO — 31 LUGLIO; 1 e 3 AGOSTO

PIOGGIA DI RICORDI (ONLY YESTERDAY) — 28 e 29 AGOSTO

IL CASTELLO ERRATE DI HOWL — 25, 26 e 28 SETTEMBRE

LA CITTA’ INCANTATA (SPIRITED AWAY) — 30 OTTOBRE, 1 e 2 NOVEMBRE

Ghibli che afferma che i “contenuti esclusivi” per ciascuno dei film saranno inclusi in queste nuove serie cinematografiche, offrendo inoltre ai fan l’opportunità di vedere i film in inglese o versioni sottotitolate in inglese.

Ghibli ha anche rilasciato un nuovo trailer per il ritorno dei film, in uscita nelle sale del Nord America.

Sono raccolti alcuni momenti incredibili di questi film leggendari in un trailer che mostrerà ai fan come Studio Ghibli Fest 2022 vorrà celebrare la storia della casa di produzione:

Il prossimo film nella libreria di Ghibli, How Do You Live?, viene pubblicizzato come l’ultimo di Miyazaki prima del pensionamento.

Adatta la popolare storia di un romanzo giapponese pubblicato nel 1937 dall’autore Yoshino Genzaburo. Il precedente film dello studio, Earwig and The Witch, è stato un importante punto di partenza per Ghibli poiché la storia ruota attorno a un mondo di streghe e il soprannaturale utilizzava la grafica 3D per aiutare a raccontare la sua storia. p

Sarà interessante vedere quali altri cambiamenti farà Ghibli in futuro, non solo con il suo stile di animazione, ma anche con iniziative generali.