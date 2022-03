Belle: in uscita in Italia l’anime book del film

A partire dal 25 Aprile sarà in uscita In Italia l’anime book dell’ultimo capolavoro di Mamoru Hosuda, Belle!

Come riporta il sito ufficiale Panini, sarà possibile immergersi nel mondo di Belle attraverso un libro di 96 pagine completamente a colori!

Tutti i fan del film che ha registrato un importante successo possono direttamente prenotare l’anime book dal sito Panini al prezzo di 18,90€.

Belle: l’autore e il film

L’autore del film anime Belle è Momoru Hosoda, regista e animatore giapponese di anime.

Mamoru Hosoda è nato a Nakaniikawa, nella prefettura di Toyama. Il regista, inizialmente, si sentì ispirato a intraprendere una carriera nell’animazione dopo aver visto Lupin III – Il castello di Cagliostro, il primo film diretto da Hayao Miyazaki. Ha frequentato il Kanazawa College of Art, dove si è laureto nella pittura ad olio.

Hosada entra a far parte della Toei Animation, dopo aver presentato un cortometraggio che aveva realizzato nel tempo libero.

Inizialmente aveva fatto domanda presso lo Studio Ghibli e nonostante non ottenne il lavoro, ricevette una lettera di elogio dallo stimato Hayao Miyazaki. Durante la permanenza alla Toei Animation, lavora come animatore ed esordisce alla regia nel 1999, attirando l’attenzione del pubblico con i primi due film del franchise Digimon: Digimon Adventure e Digimon: Bokura no War Game.

Dopo aver lasciato la Toei Animation, lo Studio Ghibli annuncia che Hosoda avrebbe dovuto dirigere Il castello errante di Howl. Tuttavia lascia la produzione del film nelle sue fasi iniziali, a causa di divergenze d’opinioni con i veterani e lo staff dello studio, finendo per essere sostituito da Hayao Miyazaki.

Nel 2021 dirige Belle. È stato presentato ad Alice nella Città nella 15esima edizione della Festa del Cinema di Roma e sarà al cinema dal 17 marzo. Hosoda ha tenuto anche una Masterclass.

Suzu è una diciassettenne che vive nella prefettura di Kōchi insieme al padre, dopo aver perso la mamma. Questa perdita la fa pian piano allontanare dal padre e dalla musica, passione condivisa con la madre, insieme alla quale cantava. Un giorno Suzu scopre U, un social su cui potersi creare una vita virtuale parallela. Qui Suzu crea il suo alter ego Belle, con la quale ritorna a cantare fino a diventare una stella sul social, fino a quando un drago appare nella sua vita, mettendo fine alla sua avventura social.