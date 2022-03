Le uscite manga Flashbook Edizioni di Marzo 2022 sono state confermate dall’editore attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Si tratta dell’annunciato del secondo volume di Deadlock, la serie yaoi mystery sceneggiata da Saki Aida per il tratto elegante e sensuale di Yuh Takashina, e del quinto volume di Ikoku Nikki, il manga josei di genere slice of life di Tomoko Yamashita.

Nell’elencare le uscite, la casa editrice precisa:

Segnaliamo che le date di uscita indicate sono riferite all’invio dei volumi alla DISTRIBUZIONE, non corrispondono alla data precisa di uscita presso i punti vendita, la quale può avvenire alcuni giorni dopo, in base alle tempistiche di distribuzione.

Le uscite manga Flashbook Edizioni di Marzo 2022

Deadlock 2

6,90 €

Yuto Lennix, un agente della squadra antidroga di Los Angeles, è accusato dell’omicidio del suo compagno di squadra. Vittima di un complotto, viene imprigionato nel carcere di Schelger, dove diventa presto il bersaglio degli altri detenuti. Qualche tempo dopo il suo arrivo, Lennix riceve la visita di Mark Hayden, un agente dell’FBI che gli offre la libertà, ma in cambio deve riuscire a trovare Corvus, il misterioso leader di un gruppo terroristico. Tra i quotidiani scontri razziali e le dure regole tra le sbarre, Yuto dovrà proteggere sia i compagni più deboli che se stesso. Intanto il compagno di cella Dick Burnford, una persona enigmatica che sembra essere rispettata da tutti i detenuti, dopo gli iniziali dissapori cercherà di prenderlo sotto la propria ala. Flashbook presenta un nuovo BL tutto all’insegna del mistero!

Ikoku Nikki – Journal with Witch 5

5,90€

Viene trovato un diario scritto da Minori, una sorta di “lettera” destinata alla figlia Asa da consegnare al suo ventesimo anno di età. È Makio a custodire questo diario e un giorno Asa lo scopre. Riuscirà Makio a comprendere almeno un po’ la sorella, attraverso le sue pagine? Intanto riprende la relazione con Kasamachi.