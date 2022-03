Spice and Wolf: nuova serie anime in arrivo

Il sito web ufficiale dell’autrice Isuna Hasekura attraverso un video in streaming, ha annunciato venerdì un nuovo anime basato sulla sua serie light novel Spice & Wolf.

L’annuncio non specifica se l’anime è un sequel, un remake o un’opera originale, ma presenta lo slogan “Dobbiamo intraprendere un nuovo viaggio?” e “La storia di Holo the Wisewolf e Lawrence the Merchant continua“.

La serie festeggia attualmente il suo 15° anniversario.

Di seguito è possibile vedere l’illustrazione principale dell’annuncio e il video presente sul canale Youtube della serie:

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

Special Report!!!!!

Spice and Wolf

A completely new anime will be produced!

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉#SpiceandWolf pic.twitter.com/e6ZCsGfSyS — 狼と香辛料🍎完全新作アニメ制作決定 (@Spicy_Wolf_Prj) February 25, 2022

Yen Press pubblica i romanzi in inglese e descrive la serie:

La vita di un mercante itinerante è solitaria, un fatto che Kraft Lawrence conosce bene. Vagando di città in città solo con il suo cavallo, il suo carro e qualunque merce gli sia capitata, il venditore ambulante si è abbastanza ben ambientato nella sua routine, cioè fino alla notte in cui Lawrence trova una dea lupo addormentata nel suo carro. Assumendo la forma di una ragazza attraente con orecchie da lupo e coda, Holo si è stancato di occuparsi dei raccolti nelle campagne e stringe un patto con il mercante per prestargli l’astuzia di “Holo the Wisewolf” per aumentare i suoi profitti in cambio di portandola con sé nei suoi viaggi. Che tipo di uomo d’affari potrebbe rifiutare un’offerta del genere? Lawrence impara presto, però, che avere un’antica dea come compagna di viaggio può essere una sorta di benedizione mista. Questa ragazza lupo si rivelerà troppo selvaggia per essere domata?

Spice and Wolf: dal romanza al manga

Hasekura ha lanciato la serie di romanzi Spice and Wolf con illustrazioni di Jū Ayakura nel 2006.

I romanzi si sono presi una pausa dopo il 17° volume nel 2011 e sono tornati con il 18° volume nel 2016.

Il 23° e ultimo volume è stato pubblicato a settembre 2021.

Yen Press ha pubblicato il 22° romanzo in Nord America nel novembre 2021 e sta anche pubblicando l’adattamento manga.

Hasekura ha iniziato una serie spin-off, Wolf & Parchment: New Theory Spice & Wolf, nell’aprile 2016. Yen Press pubblicherà anche la serie spin-off in inglese, così come il suo adattamento manga.

Dai romanzi sono stati tratti un manga, due serie TV anime e due OAV mentre ASCII Media Works ha prodotto due visual novel.

Solo il manga è edito in lingua italiana da Panini Comics, mentre in lingua inglese Yen Press ha pubblicato sia le light novel sia il manga per il mercato nordamericano.