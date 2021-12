Si lavora per festeggiare il 15° anniversario di Spice and Wolf

Spice and Wolf: un progetto speciale per il suo anniversario

Manga Mogura RE ha rivelato, tramite Twitter, che è in programma un’iniziativa per celebrare il 15° anniversario di Spice and Wolf.

Un progetto che farà la felicità di diversi fan accrescendo, nel contempo, la popolarità della serie.

I dettagli di Spice and Wolf

Spice and Wolf nasce come serie di light novel per i testi di Isuna Hasekura e le illustrazioni di Jyuu Ayakura.

I racconti sono in corso dal Febbraio 2006 per l’etichetta Dengeki Bunko di ASCII Media Works della Kadokawa e al momento sono 22 i volumi pubblicati; i primi 17 volumi raccontano la storia principale, da cui Keito Koume ha tratto il manga.

Il manga è uscito sulla rivista seinen Dengeki Maoh di ASCII Media Works dal 27 Settembre 2007 al 27 Dicembre 2017; l’opera si compone di 16 volumetti.

La storia segue i viaggi del mercante Lawrence e di Holo, antica divinità lupo delle terre del Nord dalle sembianze di una giovane donna che intende tornare nella propria mitica terra natia.

La serie affronta tematiche come l’economia, gli scambi commerciali o la religione piuttosto che più abusati argomenti della letteratura fantastica di ambientazione medievaleggiante europea e per questo motivo si è guadagnata l’appellativo di fantasy atipico.

Tra il 2008 e il 2009 è andato in onda l’anime in due serie per la tv; l’edizione home video giapponese include anche degli OVA.

In aggiunta a ciò. esistono due videogame per Nintendo DS e Spice and Wolf VR, visual novel in realtà virtuale per PC, Nintendo Switch e Sony PlayStation 4.

Il sequel, Parchment and Wolf, è pubblicato in Italia da Planet Manga: