Dragon Ball: due personaggi della serie si riuniscono

L’ex eroe di Dragon Ball Z Tapion ritorna nell’anime riunendosi sorprendetemene con Trunks!

La serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes è finalmente tornata per nuovi episodi dopo aver concluso la sua seconda stagione lo scorso anno.

Continuando dagli eventi della saga New Space-Time War of the Big Bang Mission, la serie anime ha dato il via all’adattamento di Ultra God Mission, il nuovo arco narrativo che ha riunito molti eroi e cattivi provenienti da diversi punti del franchise nel corso degli anni.

Super Dragon Ball Heroes ha ufficialmente dato il via alla missione Ultra God, e la prima grande sfida per Goku e gli altri è che ora sono reclutati per un torneo che ha riportato molti eroi e nemici di epoche diverse di tutto il franchise.

Ciò include l’eroe del film Dragon Ball Z: L’ira del drago Tapion, che viene riportato nell’anime per un nuovo scontro con Trunks…ma non lo stesso Trunks che riconosce.

Did they make Trunks: Xeno have short hairs only for Tapion to recognize him? 🤔#SDBH pic.twitter.com/aBdIMssTjk — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 23, 2022

Il primo episodio di Ultra God Mission introduce un nuovissimo Kaio Supremo del tempo mentre ha dato il via a un torneo che vede tutti i tipi di nemici scontrarsi tra loro.

Ciò include i ritorni di personaggi dei film di Dragon Ball Z, come il già citato Tapion, includendo anche quelli di Xenoverse come le versioni di Goku e Trunks.

È questo Trunks che finisce per trovarsi faccia a faccia con Tapion, e sebbene Tapion abbia un legame con Trunks dalla loro lotta insieme contro Hildegarn (riportato anche lui per questo torneo), non condivide nulla con lui.

Questo Trunks proviene dall’universo Xeno ed è dotato della forma Super Saiyan God. Quindi, mentre Tapion è inizialmente colto alla sprovvista vedendo un volto familiare del suo passato, Trunks è pronto a eliminarlo. Ora bisogna vedere come si evolverà la loro “riunione”.